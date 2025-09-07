Подробно търсене

Направили сме над 160 проверки за незаконни количества за водовземания от февруари досега, каза министърът на околна среда и водите Манол Генов

Константин Костов
Направили сме над 160 проверки за незаконни количества за водовземания от февруари досега, каза министърът на околна среда и водите Манол Генов
Направили сме над 160 проверки за незаконни количества за водовземания от февруари досега, каза министърът на околна среда и водите Манол Генов
БТА, София (30 юли 2025) На снимката: министърът на околната среда и водите Манол Генов.Снимка: Минко Чернев/БТА (ВЯ)
София,  
07.09.2025 12:14
 (БТА)

Направили сме над 160 проверки за незаконни количества за водовземания, 95 акта сме издали, има 33 наказателни постановления за периода от февруари/март досега, каза министърът на околоната среда и водите Манол Генов в интервю за "Неделя 150" по БНР.

Попитан дали има водна мафия, Генов определи това като "приказки" и каза да бъдат питани ВЕЦ-овете колко са доволни от министъра. По думите му липсата на вода се дължи преди всичко на климатичните промени. Той добави, че валежите в следващите месеци ще са оскъдни и язовирите ще се пълнят бавно.

Тази година има спестени води над 400 млн. куб. м за енергетика, 70-80 милиона куб. м, които са искани за напоявяне и 13-14 млн. куб. м., искани за питейно-битови нужди, каза още Генов.

По отношение шестте точки в Черно море, в които Министерството на околната среда и водите следи непрекъснато за качеството на морската вода, Манол Генов заяви, че последните данни от 27 юли т. г. показват, че  "нямаме отклонения в качеството на морската вода, и не можем да идентифицираме никакви отклонения, нека хората да бъдат спокойни, че все още Черно море подобрява своето състояние, като чистота на морската вода".

 

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:59 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация