Направили сме над 160 проверки за незаконни количества за водовземания от февруари досега, каза министърът на околна среда и водите Манол Генов

Направили сме над 160 проверки за незаконни количества за водовземания, 95 акта сме издали, има 33 наказателни постановления за периода от февруари/март досега, каза министърът на околоната среда и водите Манол Генов в интервю за "Неделя 150" по БНР.

Попитан дали има водна мафия, Генов определи това като "приказки" и каза да бъдат питани ВЕЦ-овете колко са доволни от министъра. По думите му липсата на вода се дължи преди всичко на климатичните промени. Той добави, че валежите в следващите месеци ще са оскъдни и язовирите ще се пълнят бавно.

Тази година има спестени води над 400 млн. куб. м за енергетика, 70-80 милиона куб. м, които са искани за напоявяне и 13-14 млн. куб. м., искани за питейно-битови нужди, каза още Генов.

По отношение шестте точки в Черно море, в които Министерството на околната среда и водите следи непрекъснато за качеството на морската вода, Манол Генов заяви, че последните данни от 27 юли т. г. показват, че "нямаме отклонения в качеството на морската вода, и не можем да идентифицираме никакви отклонения, нека хората да бъдат спокойни, че все още Черно море подобрява своето състояние, като чистота на морската вода".