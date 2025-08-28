Изграждащият се Младежки център в Смолян ще стане един своеобразен инкубатор на идеи, бизнесначинания и младежка енергия, каза за БТА Марин Захариев – заместник - кмет на община Смолян.

Центърът се финансира по проект на Община Смолян по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Общата стойност на проекта е 3,7 млн. лв., като съфинансирането е в размер на 474 722 лева. Той се изгражда в сградата на бившия техникум по дървообработване и облекло, която изгоря преди повече от 20 години и от тогава е неизползваема. В него ще бъдат обособени няколко заседателни и обучителни зали, 12 стаи за настаняване, фитнес, помещения за работа по интереси, кафене за младите хора. Центърът ще бъде оборудван с мултимедия с възможност за обучение, ще има ръководител, психолог, социални работници.

Проектът е със срок до края на месец юни 2026 г. Включени са доста дейности - по строително-монтажни работи, доставка на обзавеждане и оборудване, дейности по издръжка на персонала. Дванайсет души са назначени в центъра, като сред тях е управител, социални работници, психолог, образователни медиатори. Те вече работят на терен - на първо време в помещенията на "Скай хъб - споделено пространство". Центърът ще обслужва младите хора на територията на цялата област. Захариев допълни, че целевата група е от 13 до 29 години.

„Надяваме се с тази нова придобивка да засилим интереса на младите хора, да имат по-сериозни връзки с бизнеса за едно по-ранно кариерно ориентиране“, посочи заместник-кметът на община Смолян. В центъра се предвиждат дейности по обучения, преквалификации, цифрови умения. Вече постъпват заявки и от партньорски градове и организации, които искат да посетят Младежкия център в Смолян. Заместник-кметът вмъкна, че до ремонтираната сграда има още доста площ, която може да се използва за разширение, или за други образователни и социални услуги. В тази връзка Община Смолян има намерение, при изготвяне на бюджета за следващата година, и при кандидатстване по проекти, да се доразвие и частта, която остава на този етап неремонтирана.

Ръководителят на центъра - Диляна Хаджихристева, каза, че екипът е много ентусиазиран и вече са успели да достигнат до много млади хора. Популяризацията на Младежкия център е една от първите им цели, а следващата е устойчивост, за да може младите хора да го посещават свободно и да им помагат да осъществят мечтите си, да се чувстват подкрепени, въодушевени и реализирани.

“Имаме много добре създадени връзки с Националната мрежа на младежките центрове и със сътрудничество и обмен на младежи, както в цялата страна, така и в Европа. Определено това ще стане едно място, което ще е извор на нови неща, на много обмени, въодушевление и пространство за растеж“, каза още Хаджихристева.

Община Смолян се надява, че центърът ще се превърне във втори дом на младежите от областта, където те ще намерят свои нови приятели.