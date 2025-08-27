Общински съвет – Неделино два пъти гласува отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2024 година

След почивка и прегласуване Общински съвет (ОбС) – Неделино прие отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2024 година. До това се стигна по настояване на кмета Боян Кехайов, който заяви, че неприемането на отчета ще доведе до негативи за общината и ще блокира финансовата рамка.

При първоначалното гласуване на докладната записка петима съветници бяха „за“, шестима „против“, а един се въздържа.

„Дайте мотиви - с кое не сте съгласни, и кое ви притеснява с отчета. Очаквам да чуя вашите въпроси и становища, тъй като на публичното обсъждане нито един от вас не присъства. Ние сме спазили всички законови изисквания за публичност и прозрачност“, заяви Боян Кехайов.

Част от общинските съветници изказаха мнение, че една от причината да не дадат положителен вот, е ситният шрифт на цифрите в таблиците. Огнян Бабачев посочи, че всеки се натиска да работи в общината по програми и така се осакатява частният бизнес и се учат хората на мързеливост.

След 15-минутна почивка кметът се обърна към съветниците да проявят разум и посочи, че малкият шрифт в таблиците от приложенията, не е причина да не се гласува докладната записка.

След повторното гласуване отчетът за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2024 година с 11 „за“, един „против“ и един „въздържал се“.