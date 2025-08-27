Петя Петрова заема поста на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Велковци, реши Общинският съвет в Брезник

С девет гласа "за" общинските съветници в Брезник гласуваха Петя Иванова Петрова да заеме поста на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Велковци.

Предложението за кандидатурата, която беше единствена, направи общинската съветничка Янка Хранова. Тя посочи, че Петрова е жител на селото, както и активен участник в обществения му живот. Досега тя не е заемала други административни или ръководни длъжности.

БТА припомня, че кметът на село Велковци Валентина Любенова подаде заявление да бъде освободена от поста по лични причини. Общинската избирателна комисия в Брезник взе решение за прекратяване на правомощията ѝ, а по случая беше уведомена Централната избирателна комисия. На последващ етап се очаква президентът Румен Радев да издаде указ и да насрочи избори в населеното място.