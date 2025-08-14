Ново енергоспестяващо осветление монтират в населените места в община Разград

Нови енергоспестяващи LED-лампи монтират в населените места в община Разград. Подмяната на уличното осветление се осъществява с общински средства, а стойността на инвестицията е 100 хил. лв., съобщиха от общинската администрация.

Поставянето на новите лампи започна от Стражец, като в селото ще бъдат подменени общо 39 тела с мощност 50W.

Нови осветителни тела ще заменят старите и амортизирани улични лампи и в останалите населени места в общината. Във всички 21 села ще бъдат подменени около 25 процента от общия брой лампи. Доставените нови LED енергоефективни тела са 941. Предложението на кои улици да се поставят е на кметовете на населените места след консултация с Обществените съвети към селските кметства, допълниха от общинската администрация. От там уточняват, че подмяната е с цел подобряване на осветеността и намаляване на разходите за ток, както и на авариите. Срокът за изпълнение на монтажните дейности е 70 дни.

Кметът на Стражец Нуридин Шинаси коментира пред БТА, че е доволен от инициативата на Общината за подмяна на уличното осветление. Той посочи, че целта е да бъде подобрен комфортът и безопасността на хората, като същевременно се намалят разходите за енергия.

Във всички населени места в община Разград предстои още една дейност по подобряване на инфраструктурата. След приключване на обществената поръчка започват ремонти на над 70 улици за общо един млн. лв. Обектите за ремонт са определени по предложение на кметове на селата и Обществените съвети по места, допълниха от Общината.