Установени са 2200 работещи без трудов договор при проверки от началото на годината, каза изпълнителният директор на Инспекцията по труда

От началото на годината са установени 2200 работещи без трудов договор, при 2016 случая за същия период на 2024 г. Това каза в интервю за БТА изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИАГИТ) инж. Екатерина Асенова. Тя подчерта, че проверките за нарушения на трудовото законодателство не спират и през лятото. Работи се и за превенция на възникването на трудови злополуки. Най-рисков в това отношение остава строителният сектор, прилагат се извънредни проверки.

Проверки целогодишно има и в ресторантьорския и хотелиерския бранш, защото е рисков както за недекларирания труд, така и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. През лятото съсредоточаваме усилия върху сезонните обекти по морските курорти, каза Асенова.

Апелирам работещите да работят на трудов договор с ясно посочени в него условия на труд, защото само той им гарантира трудови и осигурителни права, каза Асенова. Инспекторите по труда са извършили 4100 проверки в ресторантьорството и хотелиерството, като установените нарушения са 18 368 при 19 441 за същия период на 2024 г., съобщи тя.

Въвеждането на нови облекчения при т.нар. еднодневни трудови договори няма да е за сметка на контрола от Инспекцията по труда, каза ръководителят на ведомството. От началото на годината са извършени 2410 проверки, при които са установени 8310 нарушения, каза Асенова. От тях 5450 се отнасят до осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд. Броят на нарушенията, свързани с осъществяването на трудовите правоотношения е 2838. Установените случаи на работа без трудов договор са 119, посочи тя.

Следва цялото интервю:

Г-жо Асенова, към настоящия момент при проверките на Инспекцията по труда колко души са установени без трудов договор?

- От началото на годината са установени 2200 работещи без трудов договор, при 2016 случая за същия период на 2024 г. Това е доказателство за взискателността на инспекторите по труда при установяване на това нарушение и стремежът, който имаме за ограничаване на недекларирания труд. Затова през миналата година въведохме и т.нар. „бързи проверки“, които са точно за установяване на работа без трудов договор и се извършват в извънработното време на Инспекцията по труда. Използвам повода да апелирам работещите да работят на трудов договор с ясно посочени в него условия на труд, защото само той им гарантира трудови и осигурителни права.

Кои са най-често срещаните нарушения на трудовото законодателство в строителството?

- Независимо от засиления и системен контрол, който осъществява Инспекцията по труда, строителният сектор продължава да е един от най-рисковите по отношение на трудовия травматизъм и недекларирания труд. В сектора бяха осъществени и две извънредни кампании. От началото на годината са извършени 5415 проверки, което е с 1108 повече спрямо същия период на 2024 г., установени са 24 166 нарушения на разпоредбите на трудовото законодателство. По-голямата част от тези нарушения, които са 18 362, са за здравословните и безопасни условия на труд. Установените работещи без трудов договор са 745 при 2200 случая във всички икономически дейности. Забавените трудови възнаграждения в сектора са над 2 млн. лв., като след нашата намеса са изплатени над 1,6 млн. лв. забавени заплати, включително и суми за предходни периоди.

Сред най-често констатираните нарушения са необезопасяването на строителните обекти, в т.ч. на конструктивни отвори и др. Работи се и на необезопасени скелета. Всяко такова нарушение е предпоставка за възникване на трудов инцидент. Установяват се и нарушения във връзка с осъществяването на трудовите правоотношения. Само в строителния сектор инспекторите по труда са предприели 640 пъти мярката спиране на обекти, машини и съоръжения при 768 спрени такива във всички икономически дейности. Отстранени от работа са 36 работници заради неспазване на правилата за безопасна работа и/или заради липса на правоспособност. Тези мерки се използват с цел превенция на тежки трудови злополуки, а в някои случаи водят и до спасяване на човешки живот.

Това лято предприехте ли нови мерки по отношение на ресторантьорството и хотелиерството?

- Този сектор е във фокуса на дейността на ГИТ и целогодишно извършваме засилен контрол, защото е рисков както за недекларирания труд, в т.ч. работа на непълнолетни лица без разрешение, трудовата заетост на чужденци в България, също и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. През зимните месеци съсредоточаваме усилия върху зимните курорти, а през лятото върху сезонните обекти по морските курорти.

Има ли тенденция към повече или по-малко нарушения в сравнение с предходни години в този бранш?

- Инспекторите по труда са извършили 4100 проверки в ресторантьорството и хотелиерството, като установените нарушения са 18 368 при 19 441 за същия период на 2024 г. Установени са 443 случая на работа без трудов договор. Издадени са 1035 акта за установяване на административни нарушения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е за близо 1,6 млн. лв.

Преди дни социалният министър обяви облекчения при т.нар. еднодневни трудови договори в селското стопанство, като подчерта, че контролът остава засилен. Срещате ли често нарушения?

- Предвидените облекчения имат за цел да подпомогнат земеделските производители по-лесно да регистрират еднодневни трудови договори. Те се оказаха през годините добра възможност за работниците да полагат труд легално срещу трудов договор, който защитава трудовите и осигурителните им права, като едновременно с това получават допълнителен доход заедно със социалните помощи и обезщетения. Облекченията няма да бъдат за сметка на контрола, който ще остане все така засилен в селското стопанство. Този сектор е рисков както заради използването на различни форми на недеклариран труд, така и заради осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Затова в Плана за дейността на ГИТ всяка година се залага специална мярка, по която инспекторите по труда извършват проверки.

От началото на годината са извършени 2410 проверки, при които са установени 8310 нарушения. От тях 5450 се отнасят до осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд. Тук попадат нарушения, свързани с организацията на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, по безопасността на работното оборудване и по хигиената на труда. Броят на нарушенията, свързани с осъществяването на трудовите правоотношения е 2838. Установените случаи на работа без трудов договор са 119.

В началото на всяко лято ГИТ обръща внимание на задълженията на работодателите за осигуряване на подходящи условия за работа. Как следите за спазването на изискванията?

- Параметрите на микроклимата са във фокуса на всяка една от проверките, които инспекторите по труда осъществяват. С приоритет през летните месеци са и проверките в строителството и селското стопанство, където трудът се полага основно на открито.

Колко сигнала за неспазване на правилата за безопасност в горещо време са постъпили в ГИТ и за какво най-често ви сигнализират хората?

- От началото на юни броят на получените сигнали е 30. Нарушения не се установяват при всеки получен сигнал. Най-често ни сигнализират за високи температури в закрити помещения, неефективни или неработещи климатични инсталации. През тази година отново се потвърждава една тенденция, която наблюдавахме и през предходните години, че сигналите, които получаваме, засягат главно работещите на закрито. Едва три от тях засягат работата на открито.

Разполага ли Инспекцията по труда с достатъчен кадрови ресурс и технически капацитет, за да осъществява ефективен контрол във всички сектори?

- От цифрите, които ще споделя с Вас, сами ще направите извод, че кадровият ресурс на ГИТ е недостатъчен. При около 250 000 регистрирани предприятия, инспекторите по труда, които осъществяват контрол, са едва 350. Независимо от това са извършени 30 644 проверки и са установени почти 119 000 нарушения. Стремим се постоянно да организираме надграждащи обучения, както и въвеждащи такива за новоназначените инспектори. По този начин се опитваме да подобряваме и надграждаме професионалната квалификация на инспекторите по труда, за да са подготвени за предизвикателствата, които произтичат от работата им.

В края на 2024 г. бе започнат проект „Повишаване капацитета на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" за реализиране на контролната дейност на пазара на труда“. Той се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021 – 2027), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс. Предвижда се закупуване на дронове, които ще подпомогнат инспекторите по труда при извършване на проверки на труднодостъпни места. Ще бъдат осигурени и професионални таблети за заснемане на фактическата обстановка по време на инспектиране на работните места. При констатиране на нарушения, свързани с непосредствена опасност за живота и/или здравето на работещите, заснетият материал ще бъде изпращан веднага на хората, ръководещи проверяваното предприятие и на длъжностните лица, изпълняващи функциите на органи по безопасност и здраве при работа.

Ще поискате ли увеличение на щата и с колко нови бройки би било оптимално?

- През 2022 г. щатната численост на Инспекцията по труда бе увеличена със 180 щатни бройки. Заради спецификата на работата малко от новоназначените инспектори по труда се задържат за повече от една година. Работата на инспектора по труда не може да се вмъкне в рамките на обикновения държавен служител. Инспекторите по труда са на разположение 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. В голяма част от получените сигнали от националния телефон 112 за настъпили инциденти, инспекторите по труда са сред първите пристигнали контролни органи. Преобладаващата част от числения състав на ГИТ е от жени инспектори, които при разследване на инциденти виждат гледки, които дълго не биха могли да забравят.

Освен това в материалната компетентност на инспекторите попадат над 500 нормативни акта, които те трябва да познават и да прилагат на практика в своята работа. Затова и тези, които напускат, споделят, че не могат да издържат на напрежението и високите изисквания. Тук се появява и проблемът със заплащането, което не е мотивиращо и често е предпоставка служителите да търсят ново работно място и да развиват своя професионален път другаде.

Въпреки ограничения човешки ресурс ГИТ получи висока оценка през юни по време на извършеното оценяване на системата на инспектиране от Комитета на старшите инспектори по труда. Екипът за оценка открои мярката „спиране на обекти“ и създадената организация на действие на инспекторите по труда при настъпила трудова злополука като впечатляващи примери за добри практики. Работата на инспекторите по труда бе отличена с висок професионализъм, компетентно отношение и увереност. Като изпълнителен директор на Главната инспекция по труда тези оценки ме удовлетворяват, но и мотивират за постигане на още по-добри резултати при ограничаване на недекларирания труд и при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за всеки работещ.