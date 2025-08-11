Окръжна прокуратура-Велико Търново протестира взетата мярка на петимата обвиняеми за участие в организирана престъпна група

Окръжна прокуратура-Велико Търново внесе протест срещу определението на Окръжен съд-Велико Търново, с което бе определена мярка за неотклонение „домашен арест“ с електронно проследяване на пет лица, обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, съобщиха от пресцентъра на окръжната прокуратура.

Е.Й., М.П., Н.Н., М.П. и К.Б. са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група – структурно трайно сдружение, създадено с користна цел да върши съгласувани в страната престъпления (грабежи, принуда, изнудване и хулиганства), за които е предвидено наказание лишаване от свобода от пет до 15 години, както и глоба, и конфискация.

По досъдебното производство в качеството на обвиняеми са привлечени общо 12 души, петима от които за това, че са участвали в организирана престъпна група, формирана през 2014 г. и действала до 2025 г. Другите седем човека са обвинени за извършване на различни престъпления по поръчение на тази организирана престъпна група – грабежи, принуда, заплаха с насилие, причиняване на телесни повреди. По отношение на петимата обвиняеми прокуратурата поддържа становището, че е налице реална опасност те да се укрият и да извършат престъпление, поради което е изготвен протест срещу определението на Окръжен съд-Велико Търново.

Заседанието за мярката за неотклонение на петимата обвиняеми пред Апелативен съд-Велико Търново е насрочено за 14 август 2025 г.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура-Велико Търново.

БТА припомня, че на 8 август се състоя акция на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” съвместно с Окръжна прокуратура - Велико Търново, при която бяха задържани обвиняемите за множество престъпления.