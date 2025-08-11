Подробно търсене

Отменят етно джаз концерта в Гоце Делчев заради проблеми с полетите на участниците

Кореспондент на БТА в Гоце Делчев Елена Рускова
Снимка: Община Гоце Делчев
Гоце Делчев,  
11.08.2025 10:17
 (БТА)

Планираният за тази вечер етно джаз концерт в Гоце Делчев с групи от Индонезия и Майорка няма да се състои, съобщиха от пресцентъра на Общината. Причината са затруднения с полетите, които ще попречат на музикантите да пристигнат в България. 

На сцената в Градския парк трябваше да се представят световноизвестната индонезийска формация "Keubitbit" и групата "Qanat" от Майорка. Организаторите от Община Гоце Делчев отправиха извинение към всички любители на джаза и изразиха надежда, че в бъдеще ще има възможност двете групи да гостуват в Гоце Делчев.

 

/БИ/

