Отменят етно джаз концерта в Гоце Делчев заради проблеми с полетите на участниците

Планираният за тази вечер етно джаз концерт в Гоце Делчев с групи от Индонезия и Майорка няма да се състои, съобщиха от пресцентъра на Общината. Причината са затруднения с полетите, които ще попречат на музикантите да пристигнат в България.

На сцената в Градския парк трябваше да се представят световноизвестната индонезийска формация "Keubitbit" и групата "Qanat" от Майорка. Организаторите от Община Гоце Делчев отправиха извинение към всички любители на джаза и изразиха надежда, че в бъдеще ще има възможност двете групи да гостуват в Гоце Делчев.