Водопреносната система на русенско село е изпразнена, ВиК – Русе работи по възстановяване на водоподаването

Водоснабдяването на русенското село Бъзън е нарушено вследствие на умишлено изпразване на водопреносната му система. Това е установила проверка на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ООД – Русе, съобщи Невена Ганчева от дружеството.

Тя добави, че нивото в резервоара на селото вчера е било критично ниско. При последвалото обследване на мрежата е констатирано, че някой умишлено е отворил крана на изпускателя на водопровода. При това в него е нахлул въздух и за да се възстанови нормалното водоподаване е започнало обезвъздушаване на водопровода, съобщи още Ганчева.

Тя отбеляза, че за да се осъществи този процес е необходимо съоръжението да бъде разкрито в няколко участъка с багер и да се направят изкуствени отвори по неговата дължина, които по-късно ще бъдат затворени.

До възстановяване на водоснабдяването за нуждите на потребителите е осигурена водоноска за питейна вода, разположена на центъра на селото, съобщиха от ВиК дружеството.

Кметът на селото Василена Цанкова заяви, че е организирана и група за разнос на вода по къщите на възрастните хора.

„Припомняме на всички потребители на територията на област Русе, че само ВиК операторът може да осъществява експлоатация на водоснабдителната и канализационната система. Всяка външна намеса от неоторизирани от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе лица може да доведе до критични ситуации, които да поставят в риск цели населени места“, съобщиха още от дружеството.