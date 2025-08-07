Областната дирекция на МВР в София е сформирала оперативен щаб, който да следи за сигурността по време на националния събор в Копривщица

С оглед опазване на обществения ред, гарантиране сигурността на участниците и гостите на ХІII Национален събор на българското народно творчество в Копривщица, безопасността на движението и пожарната безопасност, в Областна дирекция на МВР - София (ОД на МВР-София) е сформиран оперативен щаб за координация и управление на силите по време на провеждането му. Това съобщиха от дирекцията.

Мероприятието ще се проведе от 8 до 10 август в местността „Войводенец“. Създадена е организация за обезпечаване на събора с полицейски екипи, като освен местата, където ще се провеждат фолклорните прояви, полицейско присъствие ще има и на територията на целия град. Ще се извършват регулярни обходи с цел недопускане извършването на престъпления и нарушения на обществения ред. Осигурени са и медицински екипи за оказване на неотложна помощ при необходимост.

Съгласно заповед на кмета на община Копривщица по време на събора ще бъде ограничено спирането и паркирането на моторни превозни средства на територията на града, както и транзитното преминаване през него. За удобство на гостите и участниците във фолклорното събитие са обособени паркинги, обозначени с табели и с осигурено полицейско присъствие. Автомобилите на нарушителите ще бъдат репатрирани на наказателен паркинг.

С оглед бързото отработване на постъпилите сигнали и осигуряване на ефективно полицейско обслужване по време на мероприятието в сградата на Участък „Полиция“ – Копривщица ще функционира временна оперативна дежурна част, уточниха от Областната дирекция на МВР в София. При възникнала необходимост гражданите могат да потърсят съдействие на тел. 02982-60-51, също така на тел. 112 и от полицейските служители, разположени в периметъра на събора.



От Областна дирекция на МВР - София посочват препоръки за лична безопасност и предпазване от престъпни посегателства. Препоръчва се, ако хората пътуват с лек автомобил и се движат в колона, да не предприемат рискови изпреварвания, да се спазва по-голяма дистанция и да се съобразяват с пътната обстановка. "В никакъв случай не сядайте зад волана след употреба на алкохол или упойващи вещества, както и не оставяйте деца без надзор в автомобила. Задължително използвайте обезопасителните системи за превозването им", предупреждават от МВР. От полицията посочват още, че при паркиране на автомобила на обособените за целта места, хората трябва да проверят дали вратите са заключени, а стъклата – вдигнати.

От Областна дирекция на МВР - София припомнят, че е забранено паленето на огън на разстояние по-малко от 10 метра от палатки и автомобили. Полицията препоръчва да не се изхвърлят стъклени бутилки на открито, тъй като дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до възникването на пожар. Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда, посочват от Областната дирекция на МВР-София.

Над 6000 участници от близо 800 формации се очаква да вземат участие в Тринадесетото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица, който ще се проведе тази година на 8, 9 и 10 август. Съборът се провежда от 1965 г. на всеки пет години в първата пълна седмица на месец август. Основни организатори на форума са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН).