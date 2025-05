Гребната експедиция през Индийския океан с българско участие е в ход

„Неопитомените“, както се наричат четиримата гребци на лодката „Роза“, се отправиха от западния бряг на Австралия през Индийския океан към Кения, Африка. На борда са Евгений Судир от Украйна, Луи Йонг от Китай, Ралф Тюин от Нидерландия, собственик и капитан на гребната лодка и Стефан Иванов от България, който е ко-шкипер на експедицията. Той съобщи, че презокеанската мисия е стартирала от Карнарвън точно в 17:00 часа местно време на 17 май и екипът е в отлично разположение на духа.

Мъжете ще гребат денонощно в продължение на повече от 4500 морски мили (8300 км), двама по двама, на смени през два часа, така че всеки ще бъде зад греблата по 12 часа в денонощието. Освен живописни залези и жизнеутвърждаващи изгреви, ги очакват разнопосочни ветрове, вълни и течения, акули и други опасни риби, безсъние, рискове от нараняване, пирати по Африканския бряг... Експедицията е под флага на Клуба на изследователите (The Explorers’ Club), който е създаден преди повече от столетие в Ню Йорк и подкрепя научни експедиции от ранга на достигането до Северния полюс през 1909 година и Южния - през 1911 година, първото успешно изкачване на връх Еверест, най-дълбокото спускане под повърхността на океана и достигането на дъното на Марианската падина, стъпването на Луната.

Вече се чувстваме като изследователи, а не толкова като приключенци, каза Стефан Иванов преди пътешествието. Той уточни, че ще продължат със събирането на проби от океана и ще ги предоставят на учените от Биологическия факултет в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за техните изследвания на климатичните промени и глобалното затопляне.

Освен това екипът ще гребе, за да мотивира повече хора да бъдат съпричастни към опазването на Южния океан и да се присъединят към петицията, която настоява Комисията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources - CCAMLR) да обяви нови 4 млн. кв. км за защитени морски зони. Гребците подкрепят и кампанията на Министерството на здравеопазването “Да! За живот!”, така че повече хора да се обърнат към себе си, за да решат и информират близките си дали след смъртта си искат да бъдат донори на органи за животоспасяващи операции.

По думите на Иванов прекосяването на Индийския океан ще отнеме около 75 дни. Подробностите предстоят и в официалните профили на "Неверест" www.facebook.com/NeverestOceanRow и www.instagram.com/neverestoceanrow.