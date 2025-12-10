Подробно търсене

Възстановено е движението през граничен преход "Кулата-Промахон"

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Снимка: Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова, архив
Петрич,  
10.12.2025 19:31
 (БТА)

Възстановено е движението през граничен преход "Кулата-Промахон", видя репортер на БТА. Движението беше преустановено за тежкотоварни автомобили в двете посоки на граничния преход днес следобед. Водачите изчакваха на място. В района на граничния преход имаше служители на "Гранична полиция" и на "Пътна полиция". От пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) уточниха, че  временното ограничение на движението е за автомобили над 12 т. 

БТА припомня, че причина за преустановеното движение са протестни действия на гръцки фермери. 

/ТНП/

