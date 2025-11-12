Тренировъчна евакуация и обучение по „Пожарна безопасност“ ще имат служителите на Българската телеграфна агенция

site.btaТренировъчна евакуация и обучение по „Пожарна безопасност“ ще имат служителите на Българската телеграфна агенция
Тренировъчна евакуация и обучение по „Пожарна безопасност“ на служителите на Българската телеграфна агенция (БТА) ще се състои днес от 11:30 ч. съвместно с Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Всички служителина БТА ще напуснат сградата по време на тренировъчната евакуация.
При тренировъчната евакуация ще се отработи планът за евакуация в сградата, за да може всеки служител да реагира спокойно и организирано при възникване на реална ситуация на пожар.
Целта на обучението е да се повиши готовността за действия при пожар и други непредвидени инциденти на територията на агенцията.
/ТТ/
