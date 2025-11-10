site.btaАвария на водопровод остави без вода част от пловдивския район "Тракия"
Авария на водопровод остави без вода част от пловдивския район "Тракия", съобщи районният кмет Георги Гатев във Фейсбук. Спуканият водопровод, който е стар и амортизиран, е между блок 82 и блок 322.
Екипите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Пловдив, пожарната и полицията са на място, като по аварията се работи.
По информация на Гатев аварията е станала около 3:00-4:00 ч. тази нощ. Наводнен е подземен гараж на един от блоковете, като водата се източва.
/АБ/
