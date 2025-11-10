Подробно търсене

Авария на водопровод остави без вода част от пловдивския район "Тракия"

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Снимка: Община Пловдив, район "Тракия"
Пловдив,  
10.11.2025 12:20
 (БТА)

Авария на водопровод остави без вода част от пловдивския район "Тракия", съобщи районният кмет Георги Гатев във Фейсбук. Спуканият водопровод, който е стар и амортизиран, е между блок 82 и блок 322.

Екипите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Пловдив, пожарната и полицията са на място, като по аварията се работи.

По информация на Гатев аварията е станала около 3:00-4:00 ч. тази нощ. Наводнен е подземен гараж на един от блоковете, като водата се източва.

 

/АБ/

Към 12:55 на 10.11.2025 Новините от днес

