Авария на водопровод остави без вода част от пловдивския район "Тракия", съобщи районният кмет Георги Гатев във Фейсбук. Спуканият водопровод, който е стар и амортизиран, е между блок 82 и блок 322.

Екипите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Пловдив, пожарната и полицията са на място, като по аварията се работи.

По информация на Гатев аварията е станала около 3:00-4:00 ч. тази нощ. Наводнен е подземен гараж на един от блоковете, като водата се източва.