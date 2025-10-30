Оана Георгиу положи клетва като вицепремиер в правителството на Румъния

Оана Георгиу, която бе предложена за вицепремиер в румънското правителство, положи днес клетва пред президента Никушор Дан на церемония в двореца Котрочени, съобщава агенция Аджерпрес.

В церемонията участваха също премиерът Илие Боложан и съветници на президента.

Указът за назначаване на Оана Георгиу бе публикуван днес в Държавен вестник.

Оана Георгиу е съосновател на асоциацията "Дари живот" и една от създателките на първата детска онкологична болница в Румъния. Премиерът Боложан я номинира за поста вицепремиер, който остана вакантен след оставката на предприемача Драгош Анастасиу по-рано тази година.

Георгиу е на 56 години, възпитаник на Академията за икономически науки в Букурещ. Тя участва повече от 10 години в развитието на проекти за медицинска инфраструктура. Координирала е привличането на над 100 милиона евро чрез дарения и частни спонсорства с участието на над 500 000 дарители и 10 000 компании. Най-важното постижение на асоциацията е изграждането болница за деца с онкологични и други тежки заболявания в Букурещ, което е първият проект от този тип в Румъния, отбелязва телевизия Диджи 24.

Лечебното заведение, което е с от площ 12 000 квадратни метра, с девет етажа и над 140 легла, се намира в близост до букурещката болница "Мария Кюри". То беше открито официално през ноември 2023 г., а през март 2024 г. беше предадено на румънската държава.

Номинацията на Оана Георгиу бе критикувана от най-голямата партия в управлението – Социалдемократическата, заради нейни изявления за администрацията на Доналд Тръмп.