Двама руски граждани, свързани с тероризъм, са депортирани от Босна и Херцеговина

Двама руски граждани от района на руската република Чечения, които са свързани с терористични дейности, бяха депортирани от Босна и Херцеговина, съобщи босненската редакция на Радио Свободна Европа.

Босненската Служба за чужденци съобщи, че „тези лица са били изведени от територията на Босна и Херцеговина в петък, 17 октомври“.

„Лицата са определени като представляващи интерес по отношение на сигурността и са свързани с тероризъм, като по този начин представляват потенциална заплаха за националната сигурност“, се казва в изявление на Службата от 20 октомври. В съобщението не се пояснява кога лицата са влезли на територията на Босна и Херцеговина.

От Службата поясняват, че в сътрудничество с Агенцията за разузнаване и сигурност на Босна и Херцеговина са провели акция, при която тези две лица са били идентифицирани и открити в района на Сараево, след което им е била „наложена мярка за поставяне под наблюдение и е наредено да бъдат настанени в Имиграционния център в Източно Сараево“.

След приключване на законовите процедури руските граждани са били изведени от територията на Босна и Херцеговина.

От началото на войната в Украйна се наблюдава засилено пристигането на чеченци в Босна и Херцеговина, които я използват предимно като транзитна страна, за да избягат от преследване в собствената си държава или от това да бъдат насилствено изпратени на бойното поле, отбелязва Радио Свободна Европа.

Руските граждани не се нуждаят от визи за влизане в страната, според споразумение от 2013 г..