Аджерпрес: Над 270 дизайнери от 40 държави ще участват в Румънската седмица на бижутата от 1 до 5 октомври в Букурещ

Над 270 дизайнери от 40 държави ще участват в шестото издание на Румънската седмица на бижутата (ROJW2025), което ще се проведе от 1 до 5 октомври в Букурещ, предаде специално за БТА агенция Аджерпрес.

Тази година Румънската седмица на бижутата е почетена с присъствието на престижни колективни изложби с разнообразна история и опит, обединени от страстта си към съвременните бижута, съобщиха организаторите в прессъобщение.

„Някои от тях са известни имена в сферата, като SCHMUCKmuenchen - референтен форум в света на бижутата от над шестдесет години, считан за най-важната среща на експерти и ценители; или Международният конкурс за бижута - централното събитие на Фестивала на бижутата SILVER в Легница, организиран от 1979 г. от Галерията за изкуство в Легница - една от най-старите европейски инициативи, посветени на подкрепата на творчеството на пресечната точка между изкуството, занаятите и дизайна“, посочват организаторите.

Други участници са в началото на своето пътуване, но вече оформят нови перспективи, като Slovenian Jewelry Week 2025, където темата „Енергия, радост и хармония“ изследва бижутерията като артистичен отговор на днешните глобални предизвикателства, се посочва в прессъобщението.

Румънската седмица на бижутерията се присъединява към тях, като обединява разнообразни и иновативни колективи, като AdOC, Global Creative Graduate Show, Plus One Collective, Assamblage Contemporary School, Institute Jeanne Toussaint – Belgium, Precious Collective, The Sense of Beauty Gallery, and Unnecessary Jewelry," посочват организаторите.

В допълнение към международните изложения и бижутерийното изложение, посетителите ще имат достъп до конференции, презентации и работилници, водени от изтъкнати личности в областта на бижутерията.

Програмата ще се проведе на няколко места в Букурещ, като основното място е Националната библиотека на Румъния, а също и музеи, галерии и независими пространства.

От Ню Йорк до Атина, Мюнхен и Мадрид, водещи имена от музеи, галерии и международни панаири ще оценяват изложените творби и ще връчат наградите на церемонията по откриването на 1 октомври.

Специален гост на това издание е Славомир Фиялковски – полски дизайнер, куратор и професор с над три десетилетия опит в бижутерийното изкуство, дизайна и индустрията. Неговите творби и визия съчетават традиционното майсторство с най-модерните технологии и авангардното изразяване с пазарните реалности.

Към него се присъединяват още трима поканени дизайнери, носители на награди от Румънската седмица на бижутата: Юнжунг Чой от Южна Корея – Голямата награда на Румънската седмица на бижутата (ROJW) 2024, Изабел Азаис от Белгия – Награда ROJW на Седмицата на дизайна във Венеция 2024 и Антал Зилахи – Награда ROJW на Биеналето на бижутата в Израел 2024.

Входът е безплатен за първите три дни, а билетите за 4 и 5 октомври са налични на iabilet.ro.

Румънската седмица на бижутата се организира от Националната асоциация за бижута Assamblage.

