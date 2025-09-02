КНА: Кипърски заместник-министър по европейските въпроси изтъкна задълженията на Турция към Кипър като страна кандидатка за ЕС

site.btaКНА: Кипърски заместник-министър по европейските въпроси изтъкна задълженията на Турция към Кипър като страна кандидатка за ЕС
Турция е страна кандидат за членство в ЕС, която е поела задължения към всяка държава членка на ЕС, включително Република Кипър и те включват нормализиране, признаване и принос за всеобхватно уреждане на кипърския въпрос, заяви заместник-министърът по европейските въпроси на Република Кипър Марилена Рауна, както предаде за БТА кипърската агенция КНА.
Рауна направи изявление преди срещата си на неофициалното заседание на Съвета по общи въпроси в Копенхаген и отговори на въпрос относно участието на Турция като страна кандидатка в Съвета. Тя посочи, че това е идеалната възможност да се предаде ясно послание на Турция като член на ЕС.
Кипърският заместник-министър заяви, че дискусията ще е с фокус върху разширяването, критериите от Копенхаген и процеса на постепенна интеграция на страните кандидатки, върху укрепването на инструментите за върховенство на закона и върху бъдещето на Европа.
Относно разширяването тя подчерта, че то е геополитическа необходимост и катализатор, тъй като се отнася до разширяването на зоната за сигурност и защита.
В първата част от работата на Съвета ще участват министри от страните кандидатки и евентуални кандидатки за присъединяване, а във втората част ще участват само страните членки.
Съветът ще завърши с работен обяд и дискусия за бъдещето на Европа.
