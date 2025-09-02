Опера "на колела" в Косово: Проектът "Петли на петолиние" на известния косовски тенор Рам Ляхай представя класически произведения пред деца

Фондацията "Рам Ляхай" (Fondacioni “Ramë Lahaj”) на известния оперен тенор от Косово Рам Ляхай открива днес проекта си "Петли на петолиние" (“Gjelat në Pentagram”), който ще представи класически музикални произведения и опера пред деца и младежи на 10 места в Косово, предава телевизия "Клан Косова".

В рамките на проекта ще бъдат проведени интерактивни представления и игри с участието на професионални музиканти от Германия, както и млади и талантливи певци от Косово, информира телевизията. Представленията ще се проведат от днес до 11 септември в село Врела (Врело) и градовете Дренас (Глоговац), Вущри (Вучитрън), Драгаш, Дечан, Вития (Витина), Феризай (Феризово), Фуш Косова и Прищина.

"Петли на петолиние" е вдъхновен от миналогодишния проект "Опера на колела" на Фондацията на Ляхай, който също обикаля Косово, и има за цел да доведе класическата музика и операта там, където те най много липсват – в селските райони и в общностите, които имат повече душевна нужда от изкуство, отбелязва "Клан Косова".