Подробно търсене

ТАСР: Магазините в Словакия вече ще могат да работят на повечето официални празници

Атанаси Петров
ТАСР: Магазините в Словакия вече ще могат да работят на повечето официални празници
ТАСР: Магазините в Словакия вече ще могат да работят на повечето официални празници
Изображение: БТА
Братислава,  
31.10.2025 14:36
 (БТА)

От 1 ноември магазините в Словакия ще могат да остават отворени по време на повечето официални празници през годината, съобщи агенция ТАСР. 

Мярката бе приета от парламента в Братислава като част от промени в данъчното законодателство и Кодекса на труда. 

В трудовото законодателство на Словакия бе посочено, че на определени официални празници "на служителите не може да се нарежда или да се изисква от тях да извършват работа, свързана с продажбата на стоки на крайни потребители". 

Според днешните законови поправки тези служители вече ще могат да работят в повече дни. Почивни остават 1 януари, Разпети петък, Великден и дните около Коледа.

Словашките законодатели посочват, че промените целят постигане на фискална консолидация.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)

/ЛМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:55 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация