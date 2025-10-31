ТАСР: Магазините в Словакия вече ще могат да работят на повечето официални празници

site.btaТАСР: Магазините в Словакия вече ще могат да работят на повечето официални празници
От 1 ноември магазините в Словакия ще могат да остават отворени по време на повечето официални празници през годината, съобщи агенция ТАСР.
Мярката бе приета от парламента в Братислава като част от промени в данъчното законодателство и Кодекса на труда.
В трудовото законодателство на Словакия бе посочено, че на определени официални празници "на служителите не може да се нарежда или да се изисква от тях да извършват работа, свързана с продажбата на стоки на крайни потребители".
Според днешните законови поправки тези служители вече ще могат да работят в повече дни. Почивни остават 1 януари, Разпети петък, Великден и дните около Коледа.
Словашките законодатели посочват, че промените целят постигане на фискална консолидация.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)
/ЛМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина