ТАСР: Магазините в Словакия вече ще могат да работят на повечето официални празници

От 1 ноември магазините в Словакия ще могат да остават отворени по време на повечето официални празници през годината, съобщи агенция ТАСР.

Мярката бе приета от парламента в Братислава като част от промени в данъчното законодателство и Кодекса на труда.



В трудовото законодателство на Словакия бе посочено, че на определени официални празници "на служителите не може да се нарежда или да се изисква от тях да извършват работа, свързана с продажбата на стоки на крайни потребители".

Според днешните законови поправки тези служители вече ще могат да работят в повече дни. Почивни остават 1 януари, Разпети петък, Великден и дните около Коледа.

Словашките законодатели посочват, че промените целят постигане на фискална консолидация.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)