АНП: Трима съобвиняеми по делото за кражбата на произведения на изкуството в Асен няма да бъдат обект на наказателно преследване, ролята им е твърде незначителна

Трима от четиримата съобвиняеми по делото за кражба на произведения на изкуството от музея "Дрентс" в град Асен няма да бъдат обект на наказателно преследване. Според прокуратурата ролята им е била твърде незначителна. „Въпреки че са подпомагали главните заподозрени, според прокуратурата не може да се докаже, че са знаели, че действията им са свързани с кражбата“, обявиха от прокуратурата днес, предаде Националната новинарска агенция АНП.

Четири изключително ценни румънски артефакта бяха откраднати по време на кражбата на произведения на изкуството на 25 януари 2025 г. Откраднатите предмети са били част от изложбата "Дакия! Царството на златото и среброто". Става въпрос за златния шлем от Коцофенещ и три златни гривни. Главните заподозрени, трима мъже от град Херхуговард, са в ареста.

Прокуратурата съобщава, че 26-годишен мъж от Херхуговард е единственият съобвиняем, който е обект на наказателно преследване. Той е заподозрян в кражба на регистрационни номера и е призован на закрито изслушване.

