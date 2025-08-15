АЗЕРТАДЖ: Азербайджан изпрати електротехническо оборудване в Украйна

Азербайджан изпрати хуманитарна помощ с електротехническо оборудване в Украйна, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

Съгласно указ от понеделник, подписан от азербайджанския президент Илхам Алиев, министерството на енергетиката организира изпращането на помощта от Технологичния парк в Сумгаит, която включва 90 хиляди метра електрически кабели и проводници, 25 генератора и 7 комплекта трансформатори. Оборудването е предназначено за възстановяване на стабилното електроснабдяване във военни райони.

Товарът беше транспортиран с конвой от 10 камиона. Помощта е на стойност 2 милиона долара, като се очакват и допълнителни доставки през следващите дни.

Азербайджан вече е изпращал подобна хуманитарна помощ, свързана с електроснабдяването на Украйна. Общата стойност на досегашната подкрепа от страна на Азербайджан, включително помощ за възстановяване, вече надхвърля 44 милиона долара.

