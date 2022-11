България може да бъде лидер в нашия регион със съвременни системи за съхраняване на енергия, заяви президентът Румен Радев

България може да бъде лидер в нашия регион със съвременни системи за съхраняване на енергия, базирани на природните ресурси, с които разполагаме. Това заяви президентът Румен Радев на брифинг в египетския град Шарм ел-Шейх, след церемонията по официалното откриване на 27-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (КOП27), в която участват повече от 100 лидери от цял свят.

Сред членовете на ръководената от президента делегация са служебните министри на околната среда и водите Росица Карамфилова и на енергетиката Росен Христов.

По-рано днес държавният глава участва в Срещата на върха на държавните и правителствени ръководители по покана на египетския си колега Абдел Фатах ас-Сиси.

На брифинга пред българските журналисти президентът Радев каза, че България може да произвежда енергията на бъдещето, зеления водород, тъй като има всички предпоставки за това като природни ресурси, научен потенциал и технологии. Според Радев България може да бъде лидер по съхраняване на енергия, ако се опитаме да го направим по най-добрия начин, така че да бъде и екологично най-приемливо. Ние връщаме своето влияние в региона и откриването на интерконектора с Гърция на 1 октомври, посещението на президентите и премиерите на всички съседни страни, на президента на ЕК, високата подкрепа, която получихме, са ясен знак за повишаващата се роля на България в региона. Но ние трябва да работим много с нашите партньори, така че страната ни да не бъде просто територия, през която се пренасят енергоресурси, категоричен бе Радев.

Той посочи, че икономическите дейности влияят върху климатичните изменения, което е сериозно предизвикателство. „Чухме една много емоционална реч на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, на президента домакин Ас Сиси с емоционален призив, че сега е моментът да предприемем решителни действия“, посочи държавният глава. Той изтъкна, че сме изправени пред предизвикателствата на сложната геополитическа обстановка - войната в Украйна, енергийната криза, икономическата криза, високата инфлация. Много държави се връщат обратно към изкопаемите горива. На форума днес прозвучаха емоционални, откровени призиви развитите икономики да помагат много повече на развиващите се държави, каза Радев.

Той допълни, че Европа е лидер във високите амбиции да преминем много по-бързо към климатична неутралност, но този преход трябва да бъде добре обмислен, плавен, социално и икономически справедлив, така че да увеличава благосъстоянието на хората, а не да го намалява. Тук е голямото предизвикателство и това ще се обсъжда на тази конференция - какви ресурси и къде да се заделят, както и по какви механизми и най-вече очаквам да имаме обединяване на усилията за създаване на фондове за инвестиции в нови технологии, подчерта държавният глава.

По думите му тези проблеми трябва да се решат с ограничените финанси, с които разполага светът, тъй като сега все повече средства отиват за инвестиции в сигурността на фона на войната в Украйна. Това означава нови, още по-авангардни технологии, така че да можем да решаваме проблемите със средствата, с които разполагаме, допълни държавният глава.

По-късно днес държавният глава предстои да се срещне председателя на Президентския съвет на Либия Мохамед ал- Менфи. След това Румен Радев ще присъства на презентация на високо равнище на Инициативата "GR-ECO Islands" по покана на министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис.

Утре държавният глава Румен Радев се очаква да направи изявление на форума за климата, както и да участва в кръгла маса "Инвес тираме в бъдещето на енергиата" ("Investing in the Futur of Energy").

Повече от 45 000 представители на държавите, които са страни по конвенцията, международни и регионални организации, на бизнеса, научната общност, гражданското общество участват в конференцията на ООН в Египет. Сред целите на форума е да се обсъди ускоряването на съвместното изпълнение на ангажиментите в областта на климата за смекчаване на последиците от климатичните изменения.

Общо 198 държави са ратифицирали Рамковата конвенция на ООН.