Руска тенисистка избра да представлява Узбекистан

Младата руска тенисистка Мария Тимофеева избра да представлява Узбекистан, съобщиха от местната федерация.
21-годишната Тимофеева заема 146-о място в ранглистата на Женската тенис асоциация (УТА).
Тя има една титла от турнири на УТА - в Будапеща през юли 2023 година, както и още пет на по-ниското ниво ITF. В турнирите от Големия шлем нейното най-добро представяне е достигането до четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия през 2024 година.
