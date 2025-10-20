Руска тенисистка избра да представлява Узбекистан

Подробно търсене

Георги Крумов
Мария Тимофеева / снимка: AP Photo/Andy Wong
Ташкент,  
20.10.2025 18:05
 (БТА)

Младата руска тенисистка Мария Тимофеева избра да представлява Узбекистан, съобщиха от местната федерация.

21-годишната Тимофеева заема 146-о място в ранглистата на Женската тенис асоциация (УТА).

Тя има една титла от турнири на УТА - в Будапеща през юли 2023 година, както и още пет на по-ниското ниво ITF. В турнирите от Големия шлем нейното най-добро представяне е достигането до четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия през 2024 година.

/ГК/

