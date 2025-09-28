Сасуоло се наложи над Удинезе в италианската Серия А

Отборът на Сасуоло победи Удинезе с 3:1 като домакин в двубой от петия кръг на италианския футболен шампионат.

За Сасуоло успехът бе втори от началото на сезона и го изкачи до 12-о място във временното класиране с 6 точки. Удинезе е десети към момента със 7 точки в актива си.

Домакините поведоха още в първите 15-тина минути с две бързи попадения между осмата и 12-ата. Френският полузащитник Арман Лориенте изведе Сасуоло напред в осмата минута, а четири по-късно Исмаел Коне увеличи аванса на тима до 2:0.

Кейнан Дейвис намали за Удинезе в 55-ата минута, а крайното 3:1 за Сасуоло оформи Едоардо Янони в 81-ата минута.

Първенство на Италия по футбол, срещи от петия кръг в Серия А:

Сасуоло - Удинезе - 3:1 по-късно днес: Рома - Верона Пиза - Фиорентина Лече - Болоня Милан - Наполи в понеделник: Парма - Торино Дженоа - Лацио от събота: Каляри - Интер - 0:2 Комо - Кремонезе - 1:1 Ювентус - Аталанта - 1:1

*Наполи води във временното класиране с 12 точки, следван от Ювентус с 11, Милан, Рома, Интер, Аталанта и Кремонезе с по 9 точки и други.