Подробно търсене

Сасуоло се наложи над Удинезе в италианската Серия А

Кремена Младенова
Сасуоло се наложи над Удинезе в италианската Серия А
Сасуоло се наложи над Удинезе в италианската Серия А
снимка: Massimo Paolone/LaPresse via AP
Реджо Емилия,  
28.09.2025 16:30
 (БТА)

Отборът на Сасуоло победи Удинезе с 3:1 като домакин в двубой от петия кръг на италианския футболен шампионат.

За Сасуоло успехът бе втори от началото на сезона и го изкачи до 12-о място във временното класиране с 6 точки. Удинезе е десети към момента със 7 точки в актива си.

Домакините поведоха още в първите 15-тина минути с две бързи попадения между осмата и 12-ата. Френският полузащитник Арман Лориенте изведе Сасуоло напред в осмата минута, а четири по-късно Исмаел Коне увеличи аванса на тима до 2:0.

Кейнан Дейвис намали за Удинезе в 55-ата минута, а крайното 3:1 за Сасуоло оформи Едоардо Янони в 81-ата минута.

Първенство на Италия по футбол, срещи от петия кръг в Серия А:

Сасуоло - Удинезе - 3:1

по-късно днес:
Рома - Верона
Пиза - Фиорентина
Лече - Болоня
Милан - Наполи

в понеделник:
Парма - Торино
Дженоа - Лацио

от събота:
Каляри - Интер     - 0:2
Комо - Кремонезе   - 1:1
Ювентус - Аталанта - 1:1

*Наполи води във временното класиране с 12 точки, следван от Ювентус с 11, Милан, Рома, Интер, Аталанта и Кремонезе с по 9 точки и други.

/КМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

28.09.2025 08:58

Интер се наложи над Каляри в мач от италианското първенство по футбол

Лаутаро Мартинес и Франческо Пио Еспозито се разписаха в началото и края за победа на Интер с 2:0 срещу Каляри в мач от петия кръг на италианското първенство по футбол. С третия си успех "черно-сините" се наредиха пети в класирането с актив от девет
27.09.2025 20:57

Ювентус и Аталанта не излъчиха победител в двубой от Серия А

Ювентус и Аталанта не успяха да се победят, като мачът от петия кръга на италианската Серия А завърши 1:1. Това бе малка утеха за клуба от Торино, който през миналия сезон загуби домакинството си от Аталанта с 0:4. Сега гостите от Бергамо отново
27.09.2025 17:58

Отборите на Комо и Кремонезе не се победиха в мач от Серия А

Комо и Кремонезе завършиха 1:1 в първия мач от петия кръг на италианската Серия А. Отборът на треньора Сеск Фабрегас първи откри резултата след половин част игра, след като Николас Пас отбялаза за 1:0 при асистенция на Хесус Родригес. В 69-ата

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:47 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация