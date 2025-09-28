Интер се наложи над Каляри в мач от италианското първенство по футбол

Подробно търсене

Лаутаро Мартинес / Снимка: Gianluca Zuddas/LaPresse via AP
Рим,  
28.09.2025 08:58
 (БТА)

Лаутаро Мартинес и Франческо Пио Еспозито се разписаха в началото и края за победа на Интер с 2:0 срещу Каляри в мач от петия кръг на италианското първенство по футбол. С третия си успех "черно-сините" се наредиха пети в класирането с актив от девет точки, колкото имат още четири отбора. 

Каляри остава на десетата позиция в подреждането с две точки зад Интер, Милан, Рома, Аталанта и Кремонезе.

Гостите от Милано поведоха още в деветата минута, когато Алесандро Бастони центрира и Мартинес спечели високата топка, изпращайки я с глава към далечната греда за 1:0. Каляри всъщност е и любимата "жертва" на аржентинеца, който се разписва за 12-и път в кариерата си срещу този отбор. 

Каляри така и не успя да застраши вратата на Интер през първото полувреме, а Хакан Чалханоглу удари греда за гостите в началото на второто. Маркюс Тюрам пък направи сериозен пропуск за Интер малко по-късно, но тимът от Милано стигна до втори гол. Осем минути преди края Федерико Димарко подаде в наказателното поле и Еспозито бе точен с първото си попадение в Серия А. 

Лидер в класирането с актив от 12 точки е отборът на Наполи, който единствен успя да победи Каляри през този сезон преди срещата на отбора с Интер в събота вечер. 

Първенство на Италия по футбол, срещи от петия кръг: 

Каляри - Интер          - 0:2
Комо - Кремонезе        - 1:1
Ювентус - Аталанта      - 1:1

утре:
Сасуоло - Удинезе
Рома - Верона
Пиза - Фиорентина
Лече - Болоня
Милан - Наполи

в понеделник:
Парма - Торино
Дженоа - Лацио

* Наполи води в класирането с 12 точки, следван от Ювентус с 11, Милан, Рома, Интер, Аталанта и Кремонезе с по 9 и други.

