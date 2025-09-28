Лече измъкна точка при домакинството си срещу Болоня с гол в добавеното време

Тимът на Лече измъкна равенство 2:2 при домакинството си срещу Болоня в двубой от петия кръг на италианския футболен шампионат. Болоня изпусна победата в третата минута на добавеното време на срещата, когато Франческо Камарда реализира за домакините след отличен удар с глава.

Отборът на Болоня е девети във временното класиране със 7 точки, а Лече, който все още няма победа от началото на сезона, остава на дъното в подреждането с 2 точки, колкото имат още Дженоа, Парма и Пиза.

Ласана Кулибали донесе надежди на домакините за позитивен завършек на мача с попадение за 1:0 в 13-ата минута, а в 19-ата Тете Моренте удари греда за Лече.

Футболистите на Болоня успяха да изравнят в първата минута на добавеното време на първото полувреме чрез точно изпълнена дузпа от Рикардо Орсолини.

Датският нападател Йенс Йодгаард отбеляза втори гол за гостите в 71-ата минута, но опитите на Лече да стигне до поне до точка дадоха резултат с попадението на Камарда.

Първенство на Италия по футбол, срещи от петия кръг в Серия А:

Лече - Болоня - 2:2 Рома - Верона - 2:0 Пиза - Фиорентина - 0:0 Сасуоло - Удинезе - 3:1 по-късно днес: Милан - Наполи в понеделник: Парма - Торино Дженоа - Лацио от събота: Каляри - Интер - 0:2 Комо - Кремонезе - 1:1 Ювентус - Аталанта - 1:1

*Наполи води във временното класиране с 12 точки, следван от Рома също с 12, Ювентус с 11, Милан, Интер, Аталанта и Кремонезе с по 9 точки и други.