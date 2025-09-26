Макгин: "Болоня е много труден противник"

Капитанът на Астън Вила Джон Макгин коментира победата с 1:0 над Болоня в първия кръг на основна фаза от Лига Европа.

„Беше важно да спечелим у дома. Ясно е, че Астън Вила няма добър старт на сезона. Може би можехме да играем малко по-уверено през първото полувреме. Но знаете ли какво? На този етап ще приемем всичко, което ни се изпречи. Болоня е добър отбор- играят човек за човек. Много, много е трудно да се надиграваш срещу тях, но със сигурност имахме своите шансове. Пропуснахме дузпа, която можеше да направи вечерта по-комфортна, а Марко направи страхотно спасяване в края“, заяви Макгин пред сайта на УЕФА.

Във втория кръг на Лига Европа Астън Вила ще играе срещу Фейенорд, докато Болоня ще се изправи срещу Фрайбург. И двата мача ще се проведат на 2 октомври.