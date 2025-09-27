Подробно търсене

Пламен Милушев стана шампион на тенис турнира "Тексим къп" в София

Ивайло Георгиев
Пламен Милушев / Снимка: Никола Узунов/БТА (КН)
София,  
27.09.2025 12:15
 (БТА)

Пламен Милушев спечели титлата на държавния турнир за мъже "Тексим къп" в София с награден фонд 2 500 лева. Надпреварата от календара на БФТенис се проведе на кортовете на ТК "Левски". 

Във финалната среща Пламен Милушев победи с 6:2, 6:4 Александър Митев. На трето място се класираха Велизар Илиев и Димитър Байчев. 

Турнирен директор на състезанието беше Константин Георгиев, а главен съдия - Елена Андонова. 

/ХБ/

