Пламен Милушев стана шампион на тенис турнира "Тексим къп" в София
Пламен Милушев спечели титлата на държавния турнир за мъже "Тексим къп" в София с награден фонд 2 500 лева. Надпреварата от календара на БФТенис се проведе на кортовете на ТК "Левски".
Във финалната среща Пламен Милушев победи с 6:2, 6:4 Александър Митев. На трето място се класираха Велизар Илиев и Димитър Байчев.
Турнирен директор на състезанието беше Константин Георгиев, а главен съдия - Елена Андонова.
/ХБ/
