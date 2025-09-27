Пламен Милушев стана шампион на тенис турнира "Тексим къп" в София

Пламен Милушев спечели титлата на държавния турнир за мъже "Тексим къп" в София с награден фонд 2 500 лева. Надпреварата от календара на БФТенис се проведе на кортовете на ТК "Левски".

Във финалната среща Пламен Милушев победи с 6:2, 6:4 Александър Митев. На трето място се класираха Велизар Илиев и Димитър Байчев.

Турнирен директор на състезанието беше Константин Георгиев, а главен съдия - Елена Андонова.