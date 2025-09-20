Нападателят на Юта Мамут Алекзандър Кърфут ще отсъства от игра още поне няколко седмици

site.btaНападателят на Юта Мамут Алекзандър Кърфут ще отсъства от игра още поне няколко седмици
Нападателят Алекзандър Кърфут ще отсъства поне няколко седмици заради контузия в крака, обявиха от тима на Юта Мамут.
По всяка вероятност 31-годишният канадец няма да може да вземе участие в срещите на отбора от предсезонната подготовка, а надеждите на треньорския щаб са той да бъде на линия за първия мач от новия сезон в Националната хокейна лига.
Юта ще гостува на Колорадо Аваланш на 9 октомври, а предстоящата кампания ще бъде втора поредна за Кърфут с екипа на тима. През първата той вкара 11 гола и направи 17 асистенции, като взе участие в 81 от общо 82 мача в редовния сезон.
/ГК/
