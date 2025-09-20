Нападателят на Юта Мамут Алекзандър Кърфут ще отсъства от игра още поне няколко седмици

Нападателят Алекзандър Кърфут ще отсъства поне няколко седмици заради контузия в крака, обявиха от тима на Юта Мамут.

По всяка вероятност 31-годишният канадец няма да може да вземе участие в срещите на отбора от предсезонната подготовка, а надеждите на треньорския щаб са той да бъде на линия за първия мач от новия сезон в Националната хокейна лига.

Юта ще гостува на Колорадо Аваланш на 9 октомври, а предстоящата кампания ще бъде втора поредна за Кърфут с екипа на тима. През първата той вкара 11 гола и направи 17 асистенции, като взе участие в 81 от общо 82 мача в редовния сезон.