Ивелин Попов подписа договор с Арда до края на сезона

Бившият български национал и трикратен футболист годината Ивелин Попов премина като свободен агент в Арда (Кърджали), съобщават от клуба. Бившият играч на Ботев (Пловдив), който бе освободен от "канарчетата" на 8 септември, е подписал договор до края на настоящия сезон.

"Поредният силен трансфер, който осъществява ръководството на ПФК Арда, вече е факт. Трикратният носител на приза "Футболист на годината" Ивелин Попов подписа договор с клуба", съобщават кърджалии.

"След среща ръководството на клуба Попов и ПФК Арда сложиха подпис под контракта, който е със срок до лятото на 2026. Ивелин Попов дори попада в плановете на Александър Тунчев за утрешния двубой с ЦСКА, който ще се играе от 17:30 часа в Стара Загора.

"Новото попълнение на Арда е ставал два пъти шампион на България с тима на Литекс, с който печели и две купи на България, както и още една с Ботев Пловдив. За националния отбор Ивелин Попов има 90 мача и 18 гола, като е бил и негов дългогодишен капитан.

"Ръководството на ПФК Арда, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Ивелин Попов много успехи с екипа на Арда".