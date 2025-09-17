Подробно търсене

Клубът по тенис на маса Дунав Русе кани на "Кастинг за шампиони" с демонстрации на младите си таланти

Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Клубът по тенис на маса Дунав Русе кани на "Кастинг за шампиони" с демонстрации на младите си таланти
Клубът по тенис на маса Дунав Русе кани на "Кастинг за шампиони" с демонстрации на младите си таланти
БТА, Снимка: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Русе,  
17.09.2025 13:43
 (БТА)

Спортен клуб по тенис на маса Дунав организира "Кастинг за шампиони", съобщи треньорът в клуба Петър Петров. Той уточни, че инициативата се реализира с подкрепата на Община Русе.

"Ако детето Ви е на възраст между шест и десет години и искате да изпробва един от най-динамичните и интересни спортове - заповядайте в залата на улица" Щип" 4 на 20 септември от 10 часа", заяви Петров. 
Специалистът добави, че са предвидени и демонстрации от младите тенисисти на клуба, сред които е и Анита Петкова, която е част от националния отбор на България до 19 години. Тя спечели сребърен и два бронзови медала на провелото се скоро Държавно първенство по тенис на маса до 21 години в Благоевград. Петкова е част и от женския тим на Дунав, който както и мъжкият ще е част от Висшата лига през този сезон.

Петров отбеляза, че всички желаещи да участват в "Кастинга за шампиони" са добре дошли в събота с чисти гуменки или маратонки за зала и бутилка с вода. Записването е до 18:00 часа на 18 септември, четвъртък. 

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:56 на 17.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация