Клубът по тенис на маса Дунав Русе кани на "Кастинг за шампиони" с демонстрации на младите си таланти

Спортен клуб по тенис на маса Дунав организира "Кастинг за шампиони", съобщи треньорът в клуба Петър Петров. Той уточни, че инициативата се реализира с подкрепата на Община Русе.

"Ако детето Ви е на възраст между шест и десет години и искате да изпробва един от най-динамичните и интересни спортове - заповядайте в залата на улица" Щип" 4 на 20 септември от 10 часа", заяви Петров.

Специалистът добави, че са предвидени и демонстрации от младите тенисисти на клуба, сред които е и Анита Петкова, която е част от националния отбор на България до 19 години. Тя спечели сребърен и два бронзови медала на провелото се скоро Държавно първенство по тенис на маса до 21 години в Благоевград. Петкова е част и от женския тим на Дунав, който както и мъжкият ще е част от Висшата лига през този сезон.

Петров отбеляза, че всички желаещи да участват в "Кастинга за шампиони" са добре дошли в събота с чисти гуменки или маратонки за зала и бутилка с вода. Записването е до 18:00 часа на 18 септември, четвъртък.