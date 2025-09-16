Постоянната Комисия по Спорт и младежки дейности на Общински съвет - Добрич връчи наградите Спортист и Отбор за месец юли. На редовното заседание председателят на комисията Йордан Иванов поздрави новото ръководство на волейболен клуб Добруджа 07 и техния председател Димитър Малинков, като им пожела много победи в името на добруджанци и град Добрич.

За спортист на месец юли бе избран Тодор Петров от спортен клуб по лека атлетика (СКЛА) Добрич с треньор Галин Костадинов. 21-годишният мъж бе награден заради многобройни успехи в дисциплината тласкане на гюле от различни състезания в страната и чужбина.

Той се е класирал на седмо място на Европейско първенство до 23 години в Берген, Норвегия, участвал е в турнири в Словения и Швейцария. “Успехите на един спортист, постигнати на международна сцена, са най-силният атестат за неговите качества и умения, те са резултат от години упорит труд и дисциплина. Всеки такъв успех е гордост не само за него, но и за цялата ни общност”, каза Йордан Иванов.

За отбор на месец юли е избран отборът на момичета от 12 до 18 години на спортен клуб по естетическа гимнастика “Виктория” с треньор Мариета Канаврова. Момичетата са спечелили злато от Държавно първенство по “Гимнастриада” в Шумен, участвали са в международно състезание в София.

За спортист на месец юни бе избран Диян Димитров от Спортен клуб по кикбокс Десант в Добрич. Йордан Иванов връчи също отличието за отбор на месец юни на женския тим на спортен клуб по гимнастика Алексия” в Добрич в състав Цвета Никова, Симона Петрова, Симона Ризова, Виктория Василева, Виктория Денева, Силвия Колева, Джулия Лазарова и Камелия Байчева.