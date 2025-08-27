Дидие Дешан извика отново Адриен Рабио в националния тим на Франция, но не се довери на нападателя на Ливърпул Юго Екитике

Селекционерът на националния отбор на Франция по футбол Дидие Дешан обяви отбора си от 23 играчи за световните квалификации с Украйна във Вроцлав на 5 септември и срещу Исландия четири дни по-късно на "Парк де Пренс" в Париж.

Прави впечатление, че Дешан отново се довери на Адриен Рабио от Олимпик Марсилия, който бе отстранен от френския тим заради сбиването с Джонатан Роу и бе вкаран в трансферния списък. В момента бъдещето на Рабио не е ясно, като към него има интерес от клубове от Италия и Англия, макар че треньорът на Олимпик Роберто Де Дзерби не затвори напълно вратата за него в тима.

Първа повиквателна за националния тим на Франция получи нападателят на Монако Магнес Аклиуш. За сметка на това Дешан не се довери на една от най-скъпите покупки на Ливърпул през лятото - Юго Екитике, който не попадна сред избраниците му.

От състава на "петлите" отпадна и защитникът на Интер Милано Бенжамен Павар.