Суперкупата на УЕФА може да се трансформира в турнир с четири отбора, твърди "Телеграф"

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Darko Bandic
Лондон,  
14.08.2025 10:01
 (БТА)

Суперкупата на УЕФА може да се трансформира в турнир с четири отбора от следващия сезон, твърди британското издание "Телеграф".

Ако форматът бъде променен, отборите ще играят полуфинални двубои и мач за трофея. Изданието не посочва принципа, по който ще бъдат избрани другите двама участници в турнира.

Мачовете за Суперкупата на УЕФА се провеждат от 1972 година насам. В тях по традиция участват победителите в Шампионската лига и в турнира Лига Европа от предходния сезон.

Френският тим Пари Сен Жермен е последният носител на трофея, след като снощи победи Тотнъм след изпълнение на дузпи в Удине (Италия).

/ИК/

14.08.2025

