Суперкупата на УЕФА може да се трансформира в турнир с четири отбора, твърди "Телеграф"

site.btaСуперкупата на УЕФА може да се трансформира в турнир с четири отбора, твърди "Телеграф"
Суперкупата на УЕФА може да се трансформира в турнир с четири отбора от следващия сезон, твърди британското издание "Телеграф".
Ако форматът бъде променен, отборите ще играят полуфинални двубои и мач за трофея. Изданието не посочва принципа, по който ще бъдат избрани другите двама участници в турнира.
Мачовете за Суперкупата на УЕФА се провеждат от 1972 година насам. В тях по традиция участват победителите в Шампионската лига и в турнира Лига Европа от предходния сезон.
Френският тим Пари Сен Жермен е последният носител на трофея, след като снощи победи Тотнъм след изпълнение на дузпи в Удине (Италия).
/ИК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина