Ива Иванова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир по тенис в Тунис

Ива Иванова допусна поражение във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 7 в схемата българка отстъпи пред японката Канон Саваширо с 0:6, 5:7 за 1:38 часа игра.

Иванова загуби първите девет гейма в мача, но все пак във втория сет успя да стигне до обрат и да поведе с 5:4. След това японката направи серия от три поредни гейма и затвори срещата.

18-годишната българка и Алиса Регер (Франция), поставени под номер 1 в схемата на двойки, ще играят по-късно днес на четвъртфиналите срещу Теника Макгифин (Австралия) и Елза Томасе (Латвия).

Иванова игра финал на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара в края на месец юни.