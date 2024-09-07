Монтана се наложи при гостуването си на Фратрия в осмия кръг на Втора лига

Отборът на Монтана победи Фратрия с 2:1 като гост в двубой от осмия кръг на футболната Втора лига и излезе на второ място във временното класиране с 18 точки.

Лидер към момента е тимът на Пирин с 19. Фратрия остава само с два успеха от осем изиграни мача.

ЦСКА 1948 II също постигна втора поредна победа във Втора лига, след като се наложи с 2:1 като домакин на втория тим на Ботев Пловдив в друга среща от осмия кръг на първенството.

Първенство на България по футбол във Втора лига, срещи от 8-ия кръг:

ЦСКА 1948 II (София) - Ботев II (Пловдив) - 2:1 (1:1)

Дунав (Русе) - Струмска слава (Радомир) - 0:0

Добруджа (Добрич) - Миньор (Перник) - 2:0 (1:0)

Спортист (Своге) - Янтра (Габрово) - 0:3 (0:1)

Фратрия (Бенковски) - Монтана 1921 (Монтана) - 1:2 (0:0)

Спартак (Плевен) - Несебър (Несебър) - 1:0 (0:0)

по-късно днес:

Локомотив (Горна Оряховица) - Етър (Велико Търново)

Пирин (Благоевград) - Марек (Дупница)

в понеделник:

Ловеч (Ловеч) - Беласица (Петрич)

ЦСКА II (София) - Лудогорец II (Разград) - отложен

Временно класиране: 1. Пирин (Благоевград) 7 6 1 0 12:3 19 точки 2. Монтана 8 5 3 0 10:2 18 3. Лудогорец II (Разград) 7 5 2 0 12:3 17 4. Добруджа (Добрич) 8 3 5 0 16:5 14 5. Янтра (Габрово) 8 4 2 2 14:9 14 6. Беласица (Петрич) 7 4 1 2 10:4 13 7. Миньор (Перник) 7 4 1 2 7:4 13 8. Етър (Велико Търново) 7 3 2 2 12:11 11 9. Дунав (Русе) 8 3 2 3 11:11 10 10. Марек (Дупница) 7 2 4 1 9:5 10 11. Спартак (Плевен) 8 2 4 2 5:7 10 12. Локомотив (Горна Оряховица) 7 3 0 4 9:8 9 13. Фратрия (обл.Варна) 8 2 2 4 4:8 8 14. Ловеч 7 2 1 4 3:6 7 15. ЦСКА 1948 II (София) 8 2 1 5 8:12 7 16. ЦСКА II (София) 7 2 1 4 6:8 7 17. Струмска слава (Радомир) 8 1 3 4 6:16 6 18. Несебър 8 2 0 6 6:17 6 19. Ботев II (Пловдив) 8 2 0 6 4:15 6 20. Спортист (Своге) 8 1 1 6 3:10 4