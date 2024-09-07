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Монтана се наложи при гостуването си на Фратрия в осмия кръг на Втора лига

Кремена Младенова
Монтана се наложи при гостуването си на Фратрия в осмия кръг на Втора лига
Монтана се наложи при гостуването си на Фратрия в осмия кръг на Втора лига
снимка: Радослав Първанов/БТА (архив)
Бистрица,  
07.09.2024 19:13
 (БТА)

Отборът на Монтана победи Фратрия с 2:1 като гост в двубой от осмия кръг на футболната Втора лига и излезе на второ място във временното класиране с 18 точки.

Лидер към момента е тимът на Пирин с 19. Фратрия остава само с два успеха от осем изиграни мача.

ЦСКА 1948 II също постигна втора поредна победа във Втора лига, след като се наложи с 2:1 като домакин на втория тим на Ботев Пловдив в друга среща от осмия кръг на първенството.

Първенство на България по футбол във Втора лига, срещи от 8-ия кръг:

ЦСКА 1948 II (София) - Ботев II (Пловдив) - 2:1 (1:1)
Дунав (Русе) - Струмска слава (Радомир) - 0:0
Добруджа (Добрич) - Миньор (Перник) - 2:0 (1:0) 
Спортист (Своге) - Янтра (Габрово) - 0:3 (0:1) 
Фратрия (Бенковски) - Монтана 1921 (Монтана) - 1:2 (0:0) 
Спартак (Плевен) - Несебър (Несебър) - 1:0 (0:0) 

по-късно днес:
Локомотив (Горна Оряховица) - Етър (Велико Търново)
Пирин (Благоевград) - Марек (Дупница)

в понеделник:
Ловеч (Ловеч) - Беласица (Петрич)

ЦСКА II (София) - Лудогорец II (Разград) - отложен

Временно класиране:
1. Пирин (Благоевград)          7  6 1 0  12:3  19 точки
2. Монтана                      8  5 3 0  10:2  18
3. Лудогорец II (Разград)       7  5 2 0  12:3  17
4. Добруджа (Добрич)            8  3 5 0  16:5  14
5. Янтра (Габрово)              8  4 2 2  14:9  14
6. Беласица (Петрич)            7  4 1 2  10:4  13
7. Миньор (Перник)              7  4 1 2   7:4  13
8. Етър (Велико Търново)        7  3 2 2  12:11 11
9. Дунав (Русе)                 8  3 2 3  11:11 10 
10. Марек (Дупница)             7  2 4 1   9:5  10
11. Спартак (Плевен)            8  2 4 2   5:7  10
12. Локомотив (Горна Оряховица) 7  3 0 4   9:8   9
13. Фратрия (обл.Варна)         8  2 2 4   4:8   8 
14. Ловеч                       7  2 1 4   3:6   7 
15. ЦСКА 1948 II (София)        8  2 1 5   8:12  7
16. ЦСКА II (София)             7  2 1 4   6:8   7
17. Струмска слава (Радомир)    8  1 3 4   6:16  6
18. Несебър                     8  2 0 6   6:17  6
19. Ботев II (Пловдив)          8  2 0 6   4:15  6
20. Спортист (Своге)            8  1 1 6   3:10  4

/КМ/

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