Славия победи Левски с голове в двете полувремена

Първенство на България по футбол, отложен мач от третия кръг на българската футболна efbet Лига между Славия и Левски:
Славия - Левски - 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Галин Иванов 29, 2:0 Кемело Нгуена 71, 2:1 Марин Петков 90+3
1. ЦСКА 1948 13 8 3 2 22:10 27 точки
2. Лудогорец (Разград) 11 8 2 1 32:7 26
3. ЦСКА-София 11 8 1 2 19:8 25
4. Локомотив (Пловдив) 12 8 1 3 14:9 25
5. Славия 12 8 0 4 15:9 24
6. Левски 11 8 0 3 21:6 24
7. Черно море (Варна) 12 7 2 3 14:11 23
8. Арда (Кърджали) 13 6 3 4 12:11 21
9. Локомотив София 1929 13 6 3 4 18:14 21
10. Берое (Стара Загора) 13 3 3 7 11:22 12
11. Ботев (Враца) 13 3 2 8 13:23 11
12. Хебър 1918 (Пазарджик) 13 3 1 9 7:25 10
13. Ботев (Пловдив) 12 3 1 8 14:19 10
14. Септември (София) 13 2 3 8 11:20 9
15. Пирин (Благоевград) 13 1 5 7 7:16 8
16. Спартак (Варна) 13 1 2 10 9:29 5
/БД/