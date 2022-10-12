Славия победи Левски с голове в двете полувремена

Първенство на България по футбол, отложен мач от третия кръг на efbet Лига между отборите на Славия и Левски: Славия - Левски - 2:1 (1:0)голмайстори: 1:0 Галин Иванов 29, 2:0 Кемело Нгуена 71, 2:1 Марин Петков 90+3стадион: "Александър Шаламанов",