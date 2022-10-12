Подробно търсене

Славия победи Левски с голове в двете полувремена

Ивайло Георгиев
Славия победи Левски с голове в двете полувремена
Славия победи Левски с голове в двете полувремена
София,  
12.10.2022 19:13
 (БТА)

Първенство на България по футбол, отложен мач от третия кръг на българската футболна efbet Лига между Славия и Левски:

Славия - Левски - 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Галин Иванов 29, 2:0 Кемело Нгуена 71, 2:1 Марин Петков 90+3

 1. ЦСКА 1948                 13    8   3   2   22:10   27 точки
 2. Лудогорец (Разград)       11    8   2   1   32:7    26
 3. ЦСКА-София                11    8   1   2   19:8    25
 4. Локомотив (Пловдив)       12    8   1   3   14:9    25  
 5. Славия                    12    8   0   4   15:9    24  
 6. Левски                    11    8   0   3   21:6    24 
 7. Черно море (Варна)        12    7   2   3   14:11   23 
 8. Арда (Кърджали)           13    6   3   4   12:11   21  
 9. Локомотив София 1929      13    6   3   4   18:14   21 
10. Берое (Стара Загора)      13    3   3   7   11:22   12
11. Ботев (Враца)             13    3   2   8   13:23   11
12. Хебър 1918 (Пазарджик)    13    3   1   9    7:25   10
13. Ботев (Пловдив)           12    3   1   8   14:19   10
14. Септември (София)         13    2   3   8   11:20    9
15. Пирин (Благоевград)       13    1   5   7    7:16    8   
16. Спартак (Варна)           13    1   2  10    9:29    5

/БД/

Свързани новини

12.10.2022 19:14

Славия победи Левски и изпревари "сините" в класирането на efbet Лига

Първенство на България по футбол, отложен мач от третия кръг на efbet Лига между отборите на Славия и Левски: Славия - Левски - 2:1 (1:0)голмайстори: 1:0 Галин Иванов 29, 2:0 Кемело Нгуена 71, 2:1 Марин Петков 90+3стадион: "Александър Шаламанов",

news.modal.header

news.modal.text

Към 19:27 на 12.10.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация