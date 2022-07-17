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Черно море има пълен актив от точки след победа над Славия

Асен Даскалов
Черно море има пълен актив от точки след победа над Славия
Черно море има пълен актив от точки след победа над Славия
снимка: БТА
София,  
17.07.2022 20:27
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове и класиране от втория кръг на efbet Лига: 

Черно море (Варна) - Славия    - 1:0

по-късно днес:
Пирин (Благоевград) - ЦСКА 1948

от събота:
Локомотив (София) - ЦСКА-София - 1:1

Левски - Спартак (Варна)      - 5:0 

от петък:

Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив) - 2:0

Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив) - 3:2

в понеделник:
Хебър (Пазарджик) - Септември (София)

Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора)

Временно класиране:
 1. Лудогорец             2  2 0 0  5:0   6 точки 
 2. Черно море            2  2 0 0  2:0   6
 3. ЦСКА-София            2  1 1 0  4:1   4
 4. Левски                2  1 0 1  5:1   3 
 5. Берое                 1  1 0 0  2:1   3   
 6. Хебър                 1  1 0 0  1:0   3 
 7. ЦСКА 1948             1  1 0 0  1:0   3 
 8. Ботев Враца           2  1 0 1  4:4   3
 9. Славия                2  1 0 1  1:1   3
10. Локомотив Пловдив     2  1 0 1  2:3   3
11. Локомотив София       2  0 1 1  1:2   1 
12. Пирин                 1  0 0 1  1:2   0
13. Ботев Пловдив         2  0 0 2  2:4   0 
14. Арда                  1  0 0 1  0:3   0
15. Септември             1  0 0 1  0:3   0
16. Спартак Варна         2  0 0 2  0:6   0

/ГК/

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