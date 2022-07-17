Черно море има пълен актив от точки след победа над Славия

Първенство на България по футбол, мачове и класиране от втория кръг на efbet Лига:

Черно море (Варна) - Славия - 1:0

по-късно днес:

Пирин (Благоевград) - ЦСКА 1948

от събота:

Локомотив (София) - ЦСКА-София - 1:1

Левски - Спартак (Варна) - 5:0

от петък:

Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив) - 2:0

Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив) - 3:2

в понеделник:

Хебър (Пазарджик) - Септември (София)

Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора)

Временно класиране: 1. Лудогорец 2 2 0 0 5:0 6 точки 2. Черно море 2 2 0 0 2:0 6 3. ЦСКА-София 2 1 1 0 4:1 4 4. Левски 2 1 0 1 5:1 3 5. Берое 1 1 0 0 2:1 3 6. Хебър 1 1 0 0 1:0 3 7. ЦСКА 1948 1 1 0 0 1:0 3 8. Ботев Враца 2 1 0 1 4:4 3 9. Славия 2 1 0 1 1:1 3 10. Локомотив Пловдив 2 1 0 1 2:3 3 11. Локомотив София 2 0 1 1 1:2 1 12. Пирин 1 0 0 1 1:2 0 13. Ботев Пловдив 2 0 0 2 2:4 0 14. Арда 1 0 0 1 0:3 0 15. Септември 1 0 0 1 0:3 0 16. Спартак Варна 2 0 0 2 0:6 0