Кремена Младенова
ФИФА отхвърли жалбите на Малайзийската федерация и седем футболисти, на които беше наложена забрана за използване на фалшиви документи
снимка: KEYSTONE/Steffen Schmidt, File/Keystone via AP
Цюрих,  
03.11.2025 17:29
 (БТА)

Международната централа (ФИФА) отхвърли жалбите на Малайзийската футболна федерация и седем играчи, родени в чужбина, на които беше наложена забрана за използване на фалшиви документи, претендирайки за право да играят за националния отбор на страната.

Решението беше очаквано, но отваря пътя на малайзийските власти да отнесат случая до най-висшата спортна инстанция.

От ФИФА заявиха, че апелативният ѝ орган е потвърдил глобата от 350 000 швейцарски франка за федерацията и едногодишна забрана за седемте футболисти. Играчите са от Аржентина, Бразилия, Нидерландия и Испания, но са били натурализирани в очевидно нарушение на правилата на ФИФА и са играли в квалификационен мач за Купата на Азия'2027 през юни срещу Виетнам, който Малайзия спечели с 4:0.

Малайзийската футболна федерация има един месец, за да реши дали да обжалва пред Спортния арбитражен съд, съобщиха още от ФИФА.

Това е поредният случай на фалшиви регистрации в международния футбол - често включващи играчи от Бразилия. Служители на местната федерация твърдяха, че и седемте футболисти имат баба или дядо, родени в Малайзия, което ги прави легитимни да представляват страната съгласно правилата на ФИФА.

От Международната централа обаче коментираха, че нейните собствени следователи са открили противоречива информация, след като са "успели да получат съответните оригинални документи" от страните на произход на играчите.

Малайзийската федерация отстрани генералния си секретар Нур Азман Рахман и обяви, че провежда собствено разследване.

Срамът за Малайзийската футболна централа идва, докато бившият ѝ президент Хамидин бин Хаджи Мохд Амин е член на 37-членния Съвет на ФИФА.

