Благотворителна изложба „Градините на Богородица“ ще събира средства за ремонт на параклиса „Св. Мина“ в Сливен

С благословението на Сливенския митрополит Арсений на 5 ноември в Зала „Сливен“ ще се състои благотворителната изложба „Градините на Богородица“. Това съобщиха от канцеларията на митрополията.

Събитието е организирано от Обществен дарителски фонд – Сливен в рамките на кампанията „По пътя на Вярата“.

Средствата ще бъдат използвани за довършителни дейности и ремонт на параклиса „Св. Мина“ в кв. „Ново село“ в Сливен.

Параклисът на името на св. великомъченик Мина в Сливен е изграден през 1939 г. по инициатива на хаджи Кортеза Маринкева върху открити останки на стара църква, след което иконописецът Атанас Кавръков и синът му Димитър Кавръков - дърворезбар, са изографисали параклиса.

През 2014 година по инициатива на инж. Стоян Марков – изпълнителен директор на Обществен дарителски фонд Сливен, параклисът е включен в кампанията "Място в сърцето", като чрез дарителство е подобрено състоянието на храма. Обновена е сградата, направени са нови алеи, беседка, чешма.

Както БТА писа, в параклиса бяха реставрирани стенописите от художника и реставратор Йоан Попов.