Концерт по повод Международния ден на възрастните хора се организира в Габрово на 30 септември

Концерт на „Трамвай №5“ по повод Международния ден на възрастните хора се организира в Габрово на 30 септември. Това съобщават организаторите. Проявата е с вход свободен и е жест от Община Габрово към възрастните хора.

Международният ден на възрастните хора се чества от 1991 г. с резолюция A/RES/45/106 на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) от 14 декември 1990 г., сочи информация на отдел „Справочна“ на БТА. Целта е да се повиши информираността на международната общност относно проблемите на възрастните хора и да се отбележи приноса и участието им в обществото.