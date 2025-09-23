Сценографска изложба на Ива Гикова и Ивайло Николов ще бъде открита в Стара Загора

Изложба на съвременните творци в куклено-сценографското изкуство Ива Гикова и Ивайло Николов ще бъде открита днес в Художествената галерия в Стара Загора. Събитието ще даде начало и на XIV Международен куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“. Това става ясно от програмата на форума, публикувана на официалната страница на Държавен куклен театър – Стара Загора, организатор на събитието.

В експозицията са включени автентични кукли, костюми и скици, създадени в рамките на повече от десет години творческо сътрудничество с режисьора Елица Петкова и композитора Пламен Петков. Тяхната работа е обединена в театрална компания, създаваща куклени спектакли за деца, вдъхновени от литературата и насочени към емоционалния свят на малките зрители. Постановките им не просто разказват истории, а търсят отговори на важни въпроси, свързани с порастването, въображението и моралните избори.

Гикова и Николов са носители на множество отличия, сред които три награди ИКАР за куклен спектакъл, както и ИКАР за постижение в кукленото изкуство (2025) за сценографията на „Кентървилският призрак“ и „Небивалици с букви“, уточняват организаторите.

Изложбата може да бъде разгледана до 29 септември.

БТА припомня, че от днес до 29 септември 2025 г. Стара Загора ще бъде домакин на XIV издание на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“. В конкурсната програма са включени осем спектакъла на български и чуждестранни театри и трупи. Те ще се състезават за отличия в различни категории и за голямата награда – бронзовата статуетка „Пиеро“ на скулптора Емил Иванов. Сред участниците са формации от България, Испания, Словакия, Италия, Сърбия и Казахстан.

Фестивалът предлага и богата съпътстваща програма: концерти, премиери, пърформанси, улични спектакли и дискусии.