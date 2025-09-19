Подробно търсене

Тракийският университет организира кръгла маса за качеството на практическата подготовка на бъдещите учители

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Тракийският университет организира кръгла маса за качеството на практическата подготовка на бъдещите учители
Тракийският университет организира кръгла маса за качеството на практическата подготовка на бъдещите учители
Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева, архив
Стара Загора,  
19.09.2025 08:44
 (БТА)

Тракийският университет в Стара Загора организира кръгла маса на тема: „Качество на практическата подготовка на бъдещите учители – арена на професионални търсения и перспективи“. Това съобщават на официалния сайт от висшето училище.

Дискусията ще се проведе на 23 септември в зала „Тракия“ на Ректората. В нея ще участват членове на академичното ръководство на Тракийския университет, представители на Община Стара Загора, на Педагогическия факултет и Департамент за информация и квалификация на учители (ДИПКУ), както директори и учители от базови детски градини и училища в Стара Загора и експерти от сферата на образованието.

Фокусът на събитието ще е значението на практическото обучение за бъдещите учители, взаимодействието между университет и базови институции, предизвикателствата и перспективите пред подготовката на педагогически специалисти, посочват организаторите от старозагорското висше училище.

/ТС/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:53 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация