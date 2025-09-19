Тракийският университет организира кръгла маса за качеството на практическата подготовка на бъдещите учители

Тракийският университет в Стара Загора организира кръгла маса на тема: „Качество на практическата подготовка на бъдещите учители – арена на професионални търсения и перспективи“. Това съобщават на официалния сайт от висшето училище.

Дискусията ще се проведе на 23 септември в зала „Тракия“ на Ректората. В нея ще участват членове на академичното ръководство на Тракийския университет, представители на Община Стара Загора, на Педагогическия факултет и Департамент за информация и квалификация на учители (ДИПКУ), както директори и учители от базови детски градини и училища в Стара Загора и експерти от сферата на образованието.

Фокусът на събитието ще е значението на практическото обучение за бъдещите учители, взаимодействието между университет и базови институции, предизвикателствата и перспективите пред подготовката на педагогически специалисти, посочват организаторите от старозагорското висше училище.