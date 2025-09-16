Честваме паметта на света великомъченица Евфимия и на свети Киприян, митрополит Киевски и Московски.

Света Евфимия живяла по времето на император Диоклетиан. Родена в град Халкидон в семейство на християни, тя отрано била възпитана в християнските добродетели. Нейната преданост на вярата в Христос проличала при поредното гонение на християните. Евфимия и много други християни не се подчинили на заповедта да принасят жертви на езическите божества. Затова била заловена и хвърлена в затвора.

По всякакъв начин се опитвали да я склонят да се отрече от вярата си и да се поклони на идолите. Палачите безмилостно измъчвали Евфимия и накрая я хвърлили на дивите зверове, които я разкъсали.

Свети Киприян бил роден в Търново около 1330 г. Млад постъпил в Килифаревската обител при преподобния Теодосий Търновски, а после отишъл в Света гора. Там се запознал с исихазма и обогатил духовния си живот. Като ученик на свети Теодосий, бил приет на служба в Цариградската патриаршия, а след няколко години патриархът го пратил за свой представител в Киевската митрополия, тогава подчинена на Цариград.

През 1375 г. славянинът Киприян бил ръкоположен за Киевски митрополит. Отличавал се със свят живот и голяма начетеност, преуспявал в духовните подвизи. От 1380 г. станал и митрополит на Москва, и на цяла Русия. Въпреки враждата между князете на Киев и Москва, Киприян с кротост и мъдрост успял да ръководи църквите в двете отделни княжества. Когато през 1395 г. хан Тамерлан нападнал руските земи, Киприян като своя събрат свети патриарх Евтимий, организирал защитата на Москва и повдигал духа на населението. Тогава в Москва била донесена от град Владимир чудотворната икона на Света Богородица, а разколебаният хан оттеглил войските си. Затова Киприян още приживе бил почитан от руския народ като чудотворец. Упокоил се в мир на 16 септември 1406 г.