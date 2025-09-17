Индонезийският президент Прабово Субианто назначи свой бивш съперник за министър на сигурността

Индонезийският президент Прабово Субианто назначи свой бивш съперник за нов министър на сигурността, след като миналия месец страната бе обхваната от кръвопролитни протести, предаде Асошиейтед прес.

Субианто определи 77-годишния пенсиониран генерал Джамари Чаниаго за координиращ министър на политиката и сигурността на мястото на Буди Гунаван, който беше уволнен по-рано този месец във връзка с размириците.

Третата по големина демокрация в света бе обхваната от обществено недоволство, след като в публичното пространство се появи информация, че всички 580 депутати от Камарата на представителите (долната камара на индонезийския парламент) получават месечни надбавки за жилище в размер на 50 млн. рупии (малко над 3000 долара). Тази сума надвишава десетократно минималната работна заплата в Джакарта.

Протестите бързо се разпространиха из цялата страна, а насилието ескалира, след като по време на една от демонстрациите 21-годишен таксиметров шофьор бе пометен и убит от полицейски автомобил.

Общият брой на загиналите при размириците достигна 10.

Президентът Субианто уволни петима министри, включително и ръководителя на финансовото ведомство - Муляни Индравати, който по-рано е бил изпълнителен директор на Международния валутен фонд и управляващ директор на Световната банка.





