Над 1 милион души са се записали за участие в 64-те различни състезания в рамките на технологичния фестивал „Текнофест“ в Истанбул

Високите технологии са ключът към светлото бъдеще във всяка област – от здравеопазването през земеделието и транспорта до комуникациите, заяви по време на откриването на технологичното изложение „Текнофест“ в Истанбул ръководителят на събитието Селчук Байрактар, предаде Анадолската агенция.

Петдневното събитие, което отвори врати днес в най-големия турски град, се организира от фондацията Турски технологичен екип (T3) и турското Министерство на промишлеността и технологиите.

По време на откриването Байрактар заяви, че "на „Текнофест“ ние не само виждаме брилянтни идеи и нови изобретения, ние виждаме също способни ръце и умове, които превръщат тези идеи в стомана, (софтуерен) код или продукти".

"Виждаме десетки хиляди млади хора, които ще произвеждат тези технологии във фабриките или ще ги развият в работилниците утре", добави Байрактар, който е председател на Борда на директорите на „Текнофест“ и на настоятелството на фондация Турски технологичен екип (T3).

Всеки проект в тези състезания е предвестник на технологичните компании, които ще оформят бъдещето, добави той.

Байрактар посочи още, че 1,1 милиона души са кандидатствали за участие в състезанията в рамките на фестивала.

"Тази година разширихме хоризонтите си още повече. С общо 64 различни състезания, 13 от които са нови, счупваме рекорда си като най-големия технологичен фестивал в света", подчерта Байрактар.

Събитието „Текнофест“ се провежда на летище „Ататюрк“ в европейската част на Истанбул в периода от 17 до 21 септември.