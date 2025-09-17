Турция ще строи нови жилища за пострадалите от земетресението в Съндъргъ

Турция започва строежа на блокове, селски къщи, офис сгради и работни помещения за пострадалите от земетресението със сила 6,1 по Рихтер в Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция) през август 2025 г., предаде Анадолската агенция.

Изграждането им ще започне с церемония по първа копка на 18 септември 2025 г. По информация на Министерството на екологията, градоустройството и климатичните промени в Турция проектът предвижда построяването на 135 сгради, 385 селски къщи и 11 офис сгради, работни помещения и цехове или общо 531 самостоятелни жилища и работни места.

Строежите са поверени на Дирекцията по управление държавните жилища, по-известна с абревиатурата TOKI, и е предвидено да приключат в рамките на година, а жилищата да бъдат предадени на гражданите, които имат право на собственост.

Общо 506 жилища в 426 отделни сгради пострадаха тежко или са бяха напълно разрушени след земетресението от 6,1 по Рихтер в Западна Турция. Силният трус причини срутването на жилищен блок в град Съндъргъ в окръг Балъкесир, като при инцидента загина един човек, а близо 30 други бяха ранени. Ден след земетресението в съседния на Балъкесир окръг Маниса друг мъж загина при срутване в пострадала при земетресението джамия.