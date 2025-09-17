Информационна среща за инвестиционното намерение за изграждане на ветроенергиен парк на територията на три села се проведе в Община Добричка

Информационна среща във връзка с инвестиционното намерение за изграждане на ветроенергиен парк "Изгрев" на територията на селата Славеево, Пчелино и Одърци организира Община Добричка.

В началото на срещата кметът на общината Соня Георгиева запозна присъстващите с примерен проект на споразумение, изпратен от инвеститора.

"Нашето основно задължение като общинска администрация е да защитаваме интересите на жителите на общината и да осигурим устойчиво развитие на нашата територия. Ние сме особено внимателни при разглеждането на всякакви предложения, които могат да имат дългосрочни последици върху околната среда и качеството на живот на жителите на нашата община", каза Георгиева.

Тя обясни пред присъстващите и хронологията на събитията, като каза, че първо подобно споразумение е получила преди една година, като само финансовите параметри са били различни. "Година по-късно постъпи молба за среща от инвеститора за друго споразумение. В него има промяна във финансовите параметри. Ежегодно финансиране на програмата за финансиране на сфери от обществения живот в размер на 1 на сто от прихода от продадената електрическа енергия на годишна база без ДДС, но не по-малко от 200 хил. евро годишно. Тази среща се състоя след заседанието на общинския съвет на 27 август", обясни кметът.

Соня Георгиева посочи, че преди срещата днес е получила още един проект на споразумение за сътрудничество. "В него представят допълнителна информация и актуализиране на предходните проекти, като параметрите се запазват", посочи Георгиева.

Тя цитира пасаж от писмото до нея, в който е посочено, че е проведена среща със жителите на село Славеево, на която те са изразили притеснения за целевото усвояване на средства по програмата и за реализирането на конкретни проекти в селата. Присъстващите в залата отрекоха да е имало такава среща. Соня Георгиева посочи също, че част от програмата за финансиране на сфери от обществения живот включва здравеопазване и профилактика, образование, култура и спорт, социална подкрепа, благоустрояване, инфраструктура. "В дейностите "Образование, култура и спорт" са записали "подкрепа за училища и детски градини", но в тези три села ние нямаме училища, а само две детски градини. Написали са също, че имат намерение за изграждане и поддържане на лечебни заведения, медицински кабинети", каза още кметът.

"Надявам се ви стана ясно, че проектът на споразумение за сътрудничество не означава, че водим преговори или сме постигнали някакво съгласие с тях. Тези документи са част от техния процес за убеждаване, а не реално отражение на текущото състояние на нещата. Според мен инвеститорът прекрачва прага на добрата, коректна и протоколна комуникация с институцията Община Добричка", посочи още кметът на Община Добричка.

Соня Георгиева каза също, че като общинска администрация няма да позволят на никого да използва финансови средства като инструмент за влияние върху решенията им. "Целта ни е да действаме прозрачно, затова считам за удачно кметовете на населените места да свикат общи събрания на населението, на които да бъдат обсъдени тези споразумения.

"Аз като кмет няма да мога да се справя без вашата категорична подкрепа, както и без подкрепата на Общинския съвет. Това е органът на местното самоуправление, които взима решения. Аз не мога да спра и да не внасям инвестиционни намерения, затова е много важно тяхното отношение по въпроса", завърши Георгиева и призова темата да не се политизира и да няма политически призиви и лозунги по тази тема по време на всички срещи и обсъждания.

Изказване направи и председателят на Добрички общински съвет Георги Коев. Той каза, че е уведомил всички общински съветници за тази среща. "Не мога да си обясня отсъствието на колегите днес. Тъй като ние като орган на местното самоуправление сме ангажирани да разглеждаме и вземаме решение по всяко едно инвестиционно намерение", каза Коев. Той се обърна към жителите на селата да направят извод, кои и как гласува по съответните решения.

Общинският съветник Павел Костадинов посочи, че общинските съветници носят отговорност пред жителите на общината. "Нашето решение, на местната коалиция "БСП за България – Земеделски народен съюз, ще бъде изцяло съобразено с вашите желания, тъй като сме се клели да работим в интерес на жителите на нашата община", каза още Костадинов.

Участие в дискусията взеха и председателят на Националната инициативна група "Бялата лястовица" Владимир Калчев, Желязко Ганев, който е жител на село Славеево, юристът на Добрички общински съвет Дорина Чимширова, както и жители на Одъци и Пчелино, които изказаха своите становища против изграждането на ветроенергиен парк на територията на селата Славеево, Одърци и Пчелино, както и унищожаването на земеделски земи.