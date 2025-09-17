КАБАР: Киргизстанците вече ще могат да оставят отзиви за работата на държавните органи през нова система

На заседание на президентската администрация на Киргизстан бе представена новата информационна система „Отзиви“, целяща повишаването на ефективността на държавното управление и осигуряването на прозрачност при взаимодействието между държавните органи и гражданите, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Системата е цифров инструмент за обратна връзка, позволяващ на гражданите да оценяват и да правят предложения относно качеството на предоставяните държавни услуги, своевременно да информират за нарушения или затруднения при взаимодействието с представителите на държавните органи, навреме да се изясняват проблемите и да се използват мерки по отстраняването им.

Въпросната информационна платформа ще позволи на президентската администрация да осъществява постоянен мониторинг за ефективната дейност на държавните органи.

След като прегледа системата, премиерът Адилбек Касималиев инструктира Отдела за мониторинг на изпълнението на решенията на президента и кабинета непрекъснато да наблюдава и контролира своевременното разглеждане на отзивите на гражданите от държавните агенции и да предприема действия, ако исканията на гражданите бъдат игнорирани.

На ръководителите на държавни агенции бе наредено също да осигурят широкото разпространение на линкове за подаване на обратна връзка.

